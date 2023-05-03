Источник: «Алания» останется в ФНЛ даже в случае выхода в РПЛ

«Алания» останется в ФНЛ, даже если сможет обеспечить себе место в РПЛ по спортивному принципу, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, у владикавказского клуба большие проблемы со стадионом, на реконструкцию которого уйдет минимум год. Вероятнее всего, клуб не сможет пройти лицензирование для участия в РПЛ.

«Алания» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко за 29 туров.