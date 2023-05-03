Мацукатов заявил, что игрокам «Акрона» запрещено материться в быту

Полузащитник «Акрона» Алекс Мацукатов рассказал о правилах и штрафах, которые установлены в команде.

«У Калешина супердисциплина? 100 процентов. Я был в «Краснодаре», в других клубах хорошего уровня был на просмотре, но в «Акроне» все пожестче. Считаю, что это правильно. Время тренировки — 10-15% времени суток, а в остальное время мы должны сами себя контролировать и быть профессионалами за пределами поля. Калешин в интервью рассказывал, что в «Акроне» есть штрафы по 1000 рублей за мат. Я слышал об этом, эти штрафы распространяются даже на тренерский штаб. Но в игре, тренировках к этому относятся лояльно, всё-таки это эмоции — важная составляющая футбола. Но в быту нам такое себе позволять нельзя. Мы доверяем нашему тренеру. Если он считает, что нам запрещен алкоголь, этого надо придерживаться. Еще из особенностей: мы в специальном приложении заполняем опросники по утрам о своем физическом, психологическом состоянии, состоянии мышц — за пропуск получаешь штраф. Есть серьезный штраф за процент подкожного жира», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

Мацукатов перешел в «Акрон» из «Краснодара» на правах аренды в феврале 2023 года. За «Акрон» полузащитник провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.