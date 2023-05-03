Мацукатов заявил, что игрокам «Акрона» запрещено материться в быту
Полузащитник «Акрона» Алекс Мацукатов рассказал о правилах и штрафах, которые установлены в команде.
«У Калешина супердисциплина? 100 процентов. Я был в «Краснодаре», в других клубах хорошего уровня был на просмотре, но в «Акроне» все пожестче. Считаю, что это правильно. Время тренировки — 10-15% времени суток, а в остальное время мы должны сами себя контролировать и быть профессионалами за пределами поля. Калешин в интервью рассказывал, что в «Акроне» есть штрафы по 1000 рублей за мат. Я слышал об этом, эти штрафы распространяются даже на тренерский штаб. Но в игре, тренировках к этому относятся лояльно, всё-таки это эмоции — важная составляющая футбола. Но в быту нам такое себе позволять нельзя. Мы доверяем нашему тренеру. Если он считает, что нам запрещен алкоголь, этого надо придерживаться. Еще из особенностей: мы в специальном приложении заполняем опросники по утрам о своем физическом, психологическом состоянии, состоянии мышц — за пропуск получаешь штраф. Есть серьезный штраф за процент подкожного жира», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.
Мацукатов перешел в «Акрон» из «Краснодара» на правах аренды в феврале 2023 года. За «Акрон» полузащитник провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|15
|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|29
|14
|9
|6
|46-31
|51
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
|КАМАЗ
|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
|Арсенал
|29
|10
|7
|12
|34-36
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|6.05
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|- : -
|6.05
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|- : -
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|- : -
|6.05
|19:00
|
Балтика – Кубань
|- : -
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|- : -
|7.05
|15:00
|
Родина – Уфа
|- : -
|7.05
|17:00
|
Акрон – Волга
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9