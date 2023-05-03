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Сегодня, 19:12

Мацукатов заявил, что игрокам «Акрона» запрещено материться в быту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Алекс Мацукатов рассказал о правилах и штрафах, которые установлены в команде.

«У Калешина супердисциплина? 100 процентов. Я был в «Краснодаре», в других клубах хорошего уровня был на просмотре, но в «Акроне» все пожестче. Считаю, что это правильно. Время тренировки — 10-15% времени суток, а в остальное время мы должны сами себя контролировать и быть профессионалами за пределами поля. Калешин в интервью рассказывал, что в «Акроне» есть штрафы по 1000 рублей за мат. Я слышал об этом, эти штрафы распространяются даже на тренерский штаб. Но в игре, тренировках к этому относятся лояльно, всё-таки это эмоции — важная составляющая футбола. Но в быту нам такое себе позволять нельзя. Мы доверяем нашему тренеру. Если он считает, что нам запрещен алкоголь, этого надо придерживаться. Еще из особенностей: мы в специальном приложении заполняем опросники по утрам о своем физическом, психологическом состоянии, состоянии мышц — за пропуск получаешь штраф. Есть серьезный штраф за процент подкожного жира», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

Мацукатов перешел в «Акрон» из «Краснодара» на правах аренды в феврале 2023 года. За «Акрон» полузащитник провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-akrona-macukatov-v-bytu-nam-nelzya-pozvolyat-sebe-mat-248143/
Алекс Мацукатов
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
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2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
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 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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