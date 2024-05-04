«Вегас» сравнял счет в серии с «Далласом», команды ждет седьмой матч

«Вегас» переиграл «Даллас» в шестом матч первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0. Счет в серии стал равный — 3-3.

В середине третьего периода защитник Ноа Хэнифин открыл счет. В концовке встречи нападающий Марк Стоун забросил шайбу в пустые ворота.

Седьмой матч в серии состоится в ночь с 5 на 6 мая.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Вегас» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Хэнифин — 2, 49:54 — 1:0. Стоун — 3 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:41 — 2:0.

Вратари: Хилл — Эттингер (57:32 — 57:51, 58:44 — 59:41).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (10+8+12) — 23 (6+12+5).

Наши: Барбашев (14.19/2/0) — Дадонов (12.44/1/0).

4 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18432 зрителя.

Счет в серии: 3-3.