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Гаджиев отреагировал на новость о возможном лишении махачкалинского «Динамо» 28 очков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о возможном лишении клуба 28 очков из-за нарушения правил лимита на молодых игроков в ФНЛ.

«Будет КДК, пусть там разбираются с вопросом нарушения лимита на молодых игроков со стороны махачкалинского «Динамо». Мы считаем, что правда за нами. У нас оба футболиста, про которых ведется речь, по протоколу проходили как молодые. А дальше пусть в РФС сами разбираются. Как будет, так будет. Возможно, только в матче с «Уфой» замена была проведена неправильно, но и то это с оговорками все», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Согласно правилу молодого игрока в первой лиге в сезоне-2022/23 на поле весь матч должен находиться футболист 2001 года рождения и младше, потенциально имеющий возможность играть за сборную России, или два «лимитчика», которые вместе могут отыграть только в одном из таймов.

В матче с «Уфой» белорус Руслан Лисакович вышел на поле вместо Эрбола Атабаева, который также не является «лимитчиком», на 65-й минуте, что стало нарушением регламента. На это обратили внимание в уфимском клубе и подали протест.

После 29 туров в нынешнем сезоне первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очком, находясь в 4 баллах от четвертого места, которое позволяет участвовать в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-o-vozmozhnom-snyatii-28-ochkov-s-makhachkalinskogo-dinamo-my-schitaem-chto-pravda-za-nami-248073/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
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 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
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 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
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 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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