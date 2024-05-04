В РПЛ уникальная чемпионская гонка. Как долго в ней продержатся три команды?
В последние годы все привыкли, что «Зенит» празднует очередное чемпионство тура за три-четыре до конца. И вот мы наконец-то дождались интриги: за четыре игровых дня до финиша в РПЛ аж три реальных претендента на золото! Чтобы на данном этапе сезона третья команда была всего лишь в трех очках от первой — такого не случалось аж 17 лет, с 2007-го. Правда, тогда занимавшая третью строчку «Москва» отвалилась как раз в 27-м туре, и на финише все между собой решали «Зенит» и «Спартак». Как долго три участника продержатся на этот раз — вот главная интрига уик-энда, который растянется с субботы по понедельник.
Центрального матча в этом туре как такового не будет: претенденты на золото играют с командами, борющимися за выживание; стык в нижней части таблицы только один — «Урал» примет «Балтику».
Преодолеет ли «Зенит» 0:0 в Воронеже?
Из тройки претендентов только «Зенит» сыграет в гостях, причем выезд непростой — в Воронеж. После поражения от «Динамо» в предыдущем туре дискуссия по «Зениту» зашла в русло «Менять тренера или половину состава?». Руководство клуба очень быстро дало ответ, объявив о продлении контракта с Сергеем Семаком еще на пять лет. Недвусмысленный жест в самый непростой для команды момент за последние годы.
Попытаться увидеть эффект от решения можно было в кубковом матче против ЦСКА. Изменился ли как-то «Зенит»? Пожалуй, нет. Игра чемпиона оставила такое тяжелое впечатление, как и в практически любом матче в последнее время. Хотя плюсов все же больше: провели ротацию, добились приемлемого результата перед домашним матчем. Забили гол, в конце концов — по нынешним временам это тоже можно считать достижением.
Отличиться в Воронеже — это будет серьезный вызов. Уже нет ощущения, что «Зенит» может на заказ выиграть любой матч. Без должной мотивации, а в команде с этим сейчас явные проблемы, проходить всех на чистом мастерстве не получится. А тут еще и самое сложное поле лиги, и Игорь Черевченко, знающий толк в 0:0. Вряд ли это будет зрелищный матч.
«Динамо»: избежать американских горок
«Динамо» этой весной выдает результаты сериями. За двумя яркими победами следуют четыре поражения в пяти матчах. Потом четыре победы, включая домашнюю над «Зенитом» — и вот динамовцы предметно заговорили о золотых медалях. Сейчас очень важна реакция команды на вылет от «Спартака» в Кубке. Если дома не обыгрывать «Сочи», который уже почти двумя ногами в первой лиге, то тему чемпионства можно закрывать.
С аутсайдером встретится и «Краснодар». Правда, у «Ахмата» дела куда лучше, чем у «Сочи» — три победы подряд позволили подняться на максимально возможное 10 место. «Краснодар» в прошлом туре упустил возможность вернуться на первую строчку, и главное впечатление после ничьи в Самаре — команда Мурада Мусаева просто не готова лидировать и в принципе всерьез участвовать в чемпионской гонке. В этом смысле матч с «Ахматом» должен стать для краснодарцев моментом истины.
Будет ли у «Пари НН» новый тренер под «Спартак»?
Звонок Юрану из «Лукойла» — одна из самых загадочных и мемных историй этой весны. Сергея Николаевича сватают в «Спартак» не так часто, как Карпина или Черчесова, но сейчас слухи были как будто самыми конкретными. Разговоров было бы еще больше, но Юран не дотянул до игры с красно-белыми: «Пари НН» довел серию поражений до пяти матчей, причем последнее получилось особенно болезненным — 1:5 в Грозном. Итог — отставка, которая не вызвала вопросов.
Новый тренер в Нижний пока так и не приехал. Но уже на подходе: серб Илич закончил работу в греческом «Атромитосе», чтобы продолжить карьеру в России. К матчу со «Спартаком» должен быть на месте.
А вот красно-белым новый главный пока не нужен: спартаковское сообщество наслаждается исполняющим обязанности Слишковичем. И тут без иронии, у боснийца пока действительно хорошо получается, и он максимально располагает как своим поведением, так и чисто футбольными решениями — последовательными и понятными. Матч в Нижнем станет для Слишковича определенным испытанием: до этого ему доставались исключительно дерби или принципиальные матчи, где можно было подстроиться под соперника и сыграть вторым номером; здесь же, очевидно, нужно будет самим вести игру и вскрывать оборону. Да и вообще именно этот «Спартак» гораздо лучше играет с командами из верхней части таблицы, теряя много очков с аутсайдерами. И это еще одно наследие Абаскаля, от которого нужно избавиться Слишковичу.
И не забываем про борьбу за выживание. Внизу таблицы все по-прежнему очень плотно, и каждый матч может изменить расклад. Например, «Урал» в случае домашней победы над «Балтикой» может не просто уйти с 15 места, но и проскочить даже зону стыков. Куда при определенных раскладах могут свалиться «Пари НН» или «Факел», которые еще совсем недавно, как казалось, находились в безопасности.
Завершится тур двумя матчами в Москве: вечером в понедельник ЦСКА примет «Рубин», а «Локомотив» — «Ростов». Глобального турнирного значения результаты этих игр иметь не будут: даже идущий пятым «Локо» фактически потерял шансы зацепиться за бронзу — отставание от «Динамо» составляет шесть очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3