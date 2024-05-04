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Сегодня, 11:00

В РПЛ уникальная чемпионская гонка. Как долго в ней продержатся три команды?

4 мая стартует 27-й тур РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Мурад Мусаев, Сергей Семак, Марцел Личка.
Фото «СЭ»
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные вопросы 27-го тура РПЛ.

В последние годы все привыкли, что «Зенит» празднует очередное чемпионство тура за три-четыре до конца. И вот мы наконец-то дождались интриги: за четыре игровых дня до финиша в РПЛ аж три реальных претендента на золото! Чтобы на данном этапе сезона третья команда была всего лишь в трех очках от первой такого не случалось аж 17 лет, с 2007-го. Правда, тогда занимавшая третью строчку «Москва» отвалилась как раз в 27-м туре, и на финише все между собой решали «Зенит» и «Спартак». Как долго три участника продержатся на этот раз вот главная интрига уик-энда, который растянется с субботы по понедельник.

Центрального матча в этом туре как такового не будет: претенденты на золото играют с командами, борющимися за выживание; стык в нижней части таблицы только один «Урал» примет «Балтику».

Преодолеет ли «Зенит» 0:0 в Воронеже?

Из тройки претендентов только «Зенит» сыграет в гостях, причем выезд непростой в Воронеж. После поражения от «Динамо» в предыдущем туре дискуссия по «Зениту» зашла в русло «Менять тренера или половину состава?». Руководство клуба очень быстро дало ответ, объявив о продлении контракта с Сергеем Семаком еще на пять лет. Недвусмысленный жест в самый непростой для команды момент за последние годы.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

Попытаться увидеть эффект от решения можно было в кубковом матче против ЦСКА. Изменился ли как-то «Зенит»? Пожалуй, нет. Игра чемпиона оставила такое тяжелое впечатление, как и в практически любом матче в последнее время. Хотя плюсов все же больше: провели ротацию, добились приемлемого результата перед домашним матчем. Забили гол, в конце концов по нынешним временам это тоже можно считать достижением.

Отличиться в Воронеже это будет серьезный вызов. Уже нет ощущения, что «Зенит» может на заказ выиграть любой матч. Без должной мотивации, а в команде с этим сейчас явные проблемы, проходить всех на чистом мастерстве не получится. А тут еще и самое сложное поле лиги, и Игорь Черевченко, знающий толк в 0:0. Вряд ли это будет зрелищный матч.

Марцел Личка и Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо»: избежать американских горок

«Динамо» этой весной выдает результаты сериями. За двумя яркими победами следуют четыре поражения в пяти матчах. Потом четыре победы, включая домашнюю над «Зенитом» и вот динамовцы предметно заговорили о золотых медалях. Сейчас очень важна реакция команды на вылет от «Спартака» в Кубке. Если дома не обыгрывать «Сочи», который уже почти двумя ногами в первой лиге, то тему чемпионства можно закрывать.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

С аутсайдером встретится и «Краснодар». Правда, у «Ахмата» дела куда лучше, чем у «Сочи» три победы подряд позволили подняться на максимально возможное 10 место. «Краснодар» в прошлом туре упустил возможность вернуться на первую строчку, и главное впечатление после ничьи в Самаре команда Мурада Мусаева просто не готова лидировать и в принципе всерьез участвовать в чемпионской гонке. В этом смысле матч с «Ахматом» должен стать для краснодарцев моментом истины.

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Будет ли у «Пари НН» новый тренер под «Спартак»?

Звонок Юрану из «Лукойла» одна из самых загадочных и мемных историй этой весны. Сергея Николаевича сватают в «Спартак» не так часто, как Карпина или Черчесова, но сейчас слухи были как будто самыми конкретными. Разговоров было бы еще больше, но Юран не дотянул до игры с красно-белыми: «Пари НН» довел серию поражений до пяти матчей, причем последнее получилось особенно болезненным 1:5 в Грозном. Итог — отставка, которая не вызвала вопросов.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Новый тренер в Нижний пока так и не приехал. Но уже на подходе: серб Илич закончил работу в греческом «Атромитосе», чтобы продолжить карьеру в России. К матчу со «Спартаком» должен быть на месте.

А вот красно-белым новый главный пока не нужен: спартаковское сообщество наслаждается исполняющим обязанности Слишковичем. И тут без иронии, у боснийца пока действительно хорошо получается, и он максимально располагает как своим поведением, так и чисто футбольными решениями последовательными и понятными. Матч в Нижнем станет для Слишковича определенным испытанием: до этого ему доставались исключительно дерби или принципиальные матчи, где можно было подстроиться под соперника и сыграть вторым номером; здесь же, очевидно, нужно будет самим вести игру и вскрывать оборону. Да и вообще именно этот «Спартак» гораздо лучше играет с командами из верхней части таблицы, теряя много очков с аутсайдерами. И это еще одно наследие Абаскаля, от которого нужно избавиться Слишковичу.

Эдуард Сперцян, Матео Кассьерра и&nbsp;Константин Тюкавин. Чемпионская гонка РПЛ: расклад для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Шанс есть даже у «Спартака»!

И не забываем про борьбу за выживание. Внизу таблицы все по-прежнему очень плотно, и каждый матч может изменить расклад. Например, «Урал» в случае домашней победы над «Балтикой» может не просто уйти с 15 места, но и проскочить даже зону стыков. Куда при определенных раскладах могут свалиться «Пари НН» или «Факел», которые еще совсем недавно, как казалось, находились в безопасности.

Завершится тур двумя матчами в Москве: вечером в понедельник ЦСКА примет «Рубин», а «Локомотив» «Ростов». Глобального турнирного значения результаты этих игр иметь не будут: даже идущий пятым «Локо» фактически потерял шансы зацепиться за бронзу отставание от «Динамо» составляет шесть очков.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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