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«Енисей» победил «Спартак-2», «Волгарь» обыграл «Нефтехимик»

15:12
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«Енисей» победил «Спартак-2» в матче 21-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Енисея» забили Александр Зотов и Анзор Саная. У «Спартака-2» отличился Даниил Петрунин.

В другом матче тура «Волгарь» победил «Нефтехимик» (1:0).

ФНЛ

21-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (1:1)

Голы: Петрунин, 15 — с пенальти (0:1). Зотов, 37 (1:1). Саная, 83 — с пенальти (2:1).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Марков, Лапшов, Сухомлинов (Масловский, 60), Иванов, Зотов, Комков, Раздорских (Канаплин, 80), Песиков (Феррейра, 46), Саная (Окладников, 90+3).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Ходорченко (Шайхтдинов, 75), Петрунин, Агапов, Сунгатулин, Шильцов (Лайкин, 75), Маркитесов (Муминов, 74), Оганесян, Вит.Шитов, Влад.Шитов.

Предупреждения: Сухомлинов, 15. Зотов, 25. Сунгатулин, 34. Вит.Шитов, 43. Кичин, 57. Влад.Шитов, 90+5.

Удаление: Вит.Шитов, 68.

Судья: Турбин (Дмитров).

6 ноября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:1 (0:1)

Гол: Лесников, 4.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Ситдиков, Потапов, Шоркин, Бердников (Баранов, 84), Галиулин, Москвичев (Дворецков, 47), Юшин, Емельянов (Талалай, 47), Хубаев (Родионов, 47), Уридия (Котик, 73).

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Печенкин, Ведерников, Козлов, Ращеня, Симонян (Погосов, 71), Гилязетдинов, Капленко, Лесников (Стефанович, 71. Саганович, 90+6), Юсупов (Горовых, 64).

Предупреждения: Емельянов, 14. Москвичев, 29. Хубаев, 42. Лесников, 45. Потапов, 63. Талалай, 75. Смирнов, 88.

Удаления: Локтионов, 60. Смирнов, 90+4.

Судья: Кошко (Белореченск).

6 ноября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 1
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Екатерина Савостина все материалы автора
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