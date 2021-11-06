«Акрон» побелил липецкий «Металлург», «Велес» обыграл «Кубань»
«Акрон» побелил липецкий «Металлург» в матче 21-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голы забили Дмитрий Ефремов и Максим Палиенко.
В других матчах тура «Велес» обыграл «Кубань» (1:0), «Оренбург» победил «Балтику» (2:1), а «Краснодар-2» оказался сильнее «Текстильщика» (1:0).
ФНЛ
21-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «Металлург Лп» (Липецк) — 2:0 (1:0)
Голы: Ефремов, 37 (1:0). Палиенко, 59 (2:0).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Зуев, Килин, Босов, Чудин, Палиенко (Библик, 82), Ефремов (Потапов, 58), Азаров, Делькин (Марухин, 90+1), Базелюк (Гираев, 82).
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Киселев, Сазонов (Визнович, 79), Войдель, Завезен, Яковлев (Шаповалов, 65), Овчинников (Иванников, 79), Арустамян, Кутьин (Ахвледиани, 79).
Предупреждения: Сазонов, 7. Киселев, 9. Азаров, 39. Яковлев, 62. Овчинников, 64.
Судья: Перезва (Раменское).
6 ноября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
«Велес» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 1:0 (1:0)
Гол: Галоян, 25.
«Велес» (Москва): Косаревский, Стаменкович, Коротков, Кахидзе (Майга, 62), Макеев, Кертанов, Галоян, Бацуев (Мальцев, 84), Осипов, Смит (Лопатин, 74), Ежков (Митришев, 74).
«Кубань» (Краснодар): Нестеренко, Кармаев (Абдоков, 77), Эдиев, Грицаенко, Гурфов (Петров, 67), Гиголаев (Рыбин, 46), Алейников, Сидоров, Безденежных, Козлов (Сушич, 81), Саркисов (Лаук, 67).
Предупреждение: Кахидзе, 39.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
6 ноября. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Оренбург» — «Балтика» (Калининград) — 2:1 (0:1)
Голы: Попов, 23 — с пенальти (0:1). Шаболин, 77 (1:1). Гойкович, 85 (2:1).
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых, Гойкович, Эктов, Бреев, Титков (Ойеволе, 89), Миронов, Прудников (Ковалев, 70), Корян (Шаболин, 69), Сычевой.
«Балтика» (Калининград): Бориско, Остоич, Мещанинов, Карпович, Попов, Макарчук, Кашчелан, Кузьмин (Тишкин, 73), Кленкин (Лазарев, 86), Казаев (Маркович, 78), Гелоян (Муртазаев, 86).
Предупреждения: Миронов, 14. Малых, 20. Сиваков, 22. Кашчелан, 32. Гойкович, 45. Бреев, 45. Гелоян, 74. Остоич, 79. Эктов, 81.
Судья: Чистяков (Азов).
6 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Текстильщик» (Иваново) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:0)
Гол: Корнюшин, 55.
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин (Сидоров, 84), Обивалин, Хрипков, Карпов, Мосейчук, Стеклов (Н`Диайe, 79), Пруцев, Машуков (Рудаков, 84), Аванесян, Гогричиани.
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Литвинов, Исаенко, Корнюшин, Иванов, Манелов, Рейхмен, Якимов, Сергеев (Пивоваров, 81), Апеков (Берснев, 90+1), Сабуа (Волков, 60).
Предупреждения: Корнюшин, 20. Якимов, 22. Губочкин, 39. Гогричиани, 59. Апеков, 60. Хрипков, 66.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
6 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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