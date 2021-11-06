«Томь» ушла от поражения в матче с «Факелом» благодаря пенальти на 87-й минуте
«Томь» на своем поле сыграла вничью с «Факелом» в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ — 2:2.
В первом тайме воронежцы забили два безответных гола — отличились Хызыр Аппаев и Максим Максимов. Во второй половине встречи хозяева сравняли счет: на 58-й минуте забил Илья Кубышкин, на 87-й — Александр Ставпец (с пенальти).
«Томь» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками, «Факел» идет на 3-й строчке с 40 очками.
ФНЛ
21-й тур
«Томь» (Томск) — «Факел» (Воронеж) — 2:2 (0:2)
Голы: Аппаев, 4 (0:1). Максимов, 36 (0:2). Кубышкин, 58 (1:2). Ставпец, 87 — с пенальти (2:2).
«Томь» (Томск): Арапов, Почивалин, Семейкин, Климов, Савиных, Серасхов (Леонов, 69), Кирсанов, Ставпец (Корж, 90+6), Гордюшенко (Антипов, 83), Апшацев, Кубышкин (Коробов, 84).
«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Черов, Пейчинович, Мастерной, Магаль, Мендель, Шаваев (Дмитриев, 63), Разборов (Никитин, 63), Аппаев (Шепилов, 87), Максимов (Кулишев, 62).
Предупреждения: Кубышкин, 31. Ставпец, 54. Апшацев, 65. Почивалин, 75. Аппаев, 86. Суслов, 90+4. Никитин, 90+5. Семейкин, 90+5.
Судья: Сафьян (Москва).
6 ноября. Томск. Стадион «Труд».
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