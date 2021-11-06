Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Томь» ушла от поражения в матче с «Факелом» благодаря пенальти на 87-й минуте

13:10
Теги:

«Томь» на своем поле сыграла вничью с «Факелом» в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ — 2:2.

В первом тайме воронежцы забили два безответных гола — отличились Хызыр Аппаев и Максим Максимов. Во второй половине встречи хозяева сравняли счет: на 58-й минуте забил Илья Кубышкин, на 87-й — Александр Ставпец (с пенальти).

«Томь» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками, «Факел» идет на 3-й строчке с 40 очками.

ФНЛ

21-й тур

«Томь» (Томск) — «Факел» (Воронеж) — 2:2 (0:2)

Голы: Аппаев, 4 (0:1). Максимов, 36 (0:2). Кубышкин, 58 (1:2). Ставпец, 87 — с пенальти (2:2).

«Томь» (Томск): Арапов, Почивалин, Семейкин, Климов, Савиных, Серасхов (Леонов, 69), Кирсанов, Ставпец (Корж, 90+6), Гордюшенко (Антипов, 83), Апшацев, Кубышкин (Коробов, 84).

«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Черов, Пейчинович, Мастерной, Магаль, Мендель, Шаваев (Дмитриев, 63), Разборов (Никитин, 63), Аппаев (Шепилов, 87), Максимов (Кулишев, 62).

Предупреждения: Кубышкин, 31. Ставпец, 54. Апшацев, 65. Почивалин, 75. Аппаев, 86. Суслов, 90+4. Никитин, 90+5. Семейкин, 90+5.

Судья: Сафьян (Москва).

6 ноября. Томск. Стадион «Труд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Утяжелители для спорта — польза и вред дополнительного веса для тренировок
Захарова назвала шокирующими сведения об избиении мигрантов на границах ЕС
0