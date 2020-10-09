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«Енисей» обыграл «Велес» в первом матче после ухода Тарханова

17:05

«Енисей» победил «Велес» в 14-м туре Олимп-ФНЛ — 2:0. Игра стала первой для красноярцев после ухода с поста главного тренера Александра Тарханова. Специалист накануне попрощался с командой в связи с уходом в болгарскую «Славию». Вместо него «Енисей» принял Александр Алферов.

В таблице «Енисей» поднялся на 13-е место, «Велес» идет пятым.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

14-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Велес» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Раздорских, 14 (1:0). Кичин, 71 — с пенальти (2:0).

«Енисей»: Опарин, Рукас (Кичин, 56), Сухомлинов, Цховребов, Марков, Ланин, Зотов (Иванов, 75), Глушков (Гарбуз, 88), Раздорских (Дворников, 68), Песиков (Комков, 66), Саная.

«Велес»: Городовой, Малания, Кахидзе (Грачев, 75), Ботака-Иобома, Вакулич, Макаров (Галоян, 43), Кирсанов (Коваленко, 66), Родионов (Максименко, 43), Майга (Осипов, 55), Фищенко, Стефанович.

Предупреждения: Майга, 6. Ботака-Иобома, 26. Цховребов, 45. Кахидзе, 50. Малания, 70. Саная, 89.

Удаление: Ботака-Иобома, 90+5.

Судья: Анопа (Благовещенск).

9 октября. Красноярск. Стадион «Центральный».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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