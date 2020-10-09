«Енисей» обыграл «Велес» в первом матче после ухода Тарханова
«Енисей» победил «Велес» в 14-м туре Олимп-ФНЛ — 2:0. Игра стала первой для красноярцев после ухода с поста главного тренера Александра Тарханова. Специалист накануне попрощался с командой в связи с уходом в болгарскую «Славию». Вместо него «Енисей» принял Александр Алферов.
В таблице «Енисей» поднялся на 13-е место, «Велес» идет пятым.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Велес» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Раздорских, 14 (1:0). Кичин, 71 — с пенальти (2:0).
«Енисей»: Опарин, Рукас (Кичин, 56), Сухомлинов, Цховребов, Марков, Ланин, Зотов (Иванов, 75), Глушков (Гарбуз, 88), Раздорских (Дворников, 68), Песиков (Комков, 66), Саная.
«Велес»: Городовой, Малания, Кахидзе (Грачев, 75), Ботака-Иобома, Вакулич, Макаров (Галоян, 43), Кирсанов (Коваленко, 66), Родионов (Максименко, 43), Майга (Осипов, 55), Фищенко, Стефанович.
Предупреждения: Майга, 6. Ботака-Иобома, 26. Цховребов, 45. Кахидзе, 50. Малания, 70. Саная, 89.
Удаление: Ботака-Иобома, 90+5.
Судья: Анопа (Благовещенск).
9 октября. Красноярск. Стадион «Центральный».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/