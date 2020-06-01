«Торпедо» объявило имя нового президента клуба

Пресс-служба «Торпедо» сообщает о назначении Дениса Маслова на пост президента московского клуба.

Ранее Маслов работал исполнительным директором «Амкара», который был расформирован из-за финансовых проблем в 2018 году.

«Поздравляем Дениса Владимировича с назначением и желаем успешной работы в «Торпедо»!» — написано в заявлении черно-белых.

Предыдущим президентом «Торпедо» была Елена Еленцева, которая покинула этот пост в связи с окончанием контракта (до 31 мая 2020-го).

В сезоне-2019/20 «Торпедо» заняло четвертое место в Олимп-ФНЛ и не сумело пробиться в РПЛ. Турнир во втором дивизионе не был доигран из-за пандемии коронавируса.