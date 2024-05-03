«Спартак» обыграет «Пари НН», а «Динамо» разгромит «Сочи». Прогнозы на 27-й тур РПЛ
Йован Танасьевич — 1:1. «Оренбургу» очень нужны очки, он будет биться за них. А у «Крыльев» очень хорошая команда, с приличной атакой.
Михаил Гребенщиков — 1:2. «Крылья Советов» — интересная и молодая команда. Считаю, что они победят с минимальной разницей в счете.
Йован Танасьевич — 3:1. «Краснодар» — фаворит, несмотря на три победы подряд в чемпионате у «Ахмата».
Михаил Гребенщиков — 4:1. «Краснодар» борется за чемпионство, должен держаться рядом с «Зенитом».
Йован Танасьевич — 3:0. После вылета из Кубка России «Динамо» будет на эмоциях. Оно также еще может побороться за золотые медали.
Михаил Гребенщиков — 4:1. Динамовцы после Кубка России будут злыми, считаю, что случится разгром.
Йован Танасьевич — 1:3. «Спартак» на позитивной волне после смены тренера и выхода в следующий этап Кубка России. А у «Пари НН» серьезные проблемы.
Михаил Гребенщиков — 0:2. «Спартак» прекрасно выступает, не проигрывает и уже на четвертом месте. Думаю, что в матче с «Пари НН» он продолжит свой успех.
Йован Танасьевич — 1:0. Это будет настоящая битва. «Урал» и «Балтика» потихоньку набирают очки. Но считаю, победу одержат хозяева.
Михаил Гребенщиков — 1:2. Битва за выживание, мне нравится «Балтика» под руководством Игнашевича, тем более в чемпионате у нее две победы подряд.
Йован Танасьевич — 0:3. «Зенит» — явный фаворит, он обязан побеждать, если хочет взять золото.
Михаил Гребенщиков — 3:2. Я, как болельщик «Факела», буду болеть за его победу. А почему бы не отобрать очки у «Зенита»?
Йован Танасьевич — 2:1. Непонятно, в какой форме ЦСКА, он может провести хороший матч, а потом плохой. А «Рубин» — очень боевая команда, которая борется в этом сезоне с лидерами РПЛ.
Михаил Гребенщиков — 3:1. Восьмое место для ЦСКА неприемлемо. Команда должна взбодриться и обыграть «Рубин».
Йован Танасьевич — 2:1. «Ростов» очень хорошо играет под руководством Карпина этой весной. Но если «Локомотив» хочет бороться за третье место, то обязан побеждать.
Михаил Гребенщиков — 1:0. Ставлю на минимальную победу «Локомотива», хотя «Ростов» прилично смотрится этой весной.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3