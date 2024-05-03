Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» обыграет «Пари НН», а «Динамо» разгромит «Сочи». Прогнозы на 27-й тур РПЛ

Танасьевич и Гребенщиков дали прогнозы на матчи 27-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кристофер Мартинс и Артур Нигматуллин в матче «Спартак» — «Пари НН»
Кристофер Мартинс и Артур Нигматуллин в матче «Спартак» — «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Йован Танасьевич и певец Михаил Гребенщиков.

«Оренбург» — «Крылья Советов»

Йован Танасьевич — 1:1. «Оренбургу» очень нужны очки, он будет биться за них. А у «Крыльев» очень хорошая команда, с приличной атакой.

Михаил Гребенщиков — 1:2. «Крылья Советов» — интересная и молодая команда. Считаю, что они победят с минимальной разницей в счете.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

«Краснодар» — «Ахмат»

Йован Танасьевич — 3:1. «Краснодар» — фаворит, несмотря на три победы подряд в чемпионате у «Ахмата».

Михаил Гребенщиков — 4:1. «Краснодар» борется за чемпионство, должен держаться рядом с «Зенитом».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

«Динамо» — «Сочи»

Йован Танасьевич — 3:0. После вылета из Кубка России «Динамо» будет на эмоциях. Оно также еще может побороться за золотые медали.

Михаил Гребенщиков — 4:1. Динамовцы после Кубка России будут злыми, считаю, что случится разгром.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

«Пари НН» — «Спартак»

Йован Танасьевич — 1:3. «Спартак» на позитивной волне после смены тренера и выхода в следующий этап Кубка России. А у «Пари НН» серьезные проблемы.

Михаил Гребенщиков — 0:2. «Спартак» прекрасно выступает, не проигрывает и уже на четвертом месте. Думаю, что в матче с «Пари НН» он продолжит свой успех.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак

«Урал» — «Балтика»

Йован Танасьевич — 1:0. Это будет настоящая битва. «Урал» и «Балтика» потихоньку набирают очки. Но считаю, победу одержат хозяева.

Михаил Гребенщиков — 1:2. Битва за выживание, мне нравится «Балтика» под руководством Игнашевича, тем более в чемпионате у нее две победы подряд.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 15:45. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Балтика

«Факел» — «Зенит»

Йован Танасьевич — 0:3. «Зенит» — явный фаворит, он обязан побеждать, если хочет взять золото.

Михаил Гребенщиков — 3:2. Я, как болельщик «Факела», буду болеть за его победу. А почему бы не отобрать очки у «Зенита»?

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

ЦСКА — «Рубин»

Йован Танасьевич — 2:1. Непонятно, в какой форме ЦСКА, он может провести хороший матч, а потом плохой. А «Рубин» — очень боевая команда, которая борется в этом сезоне с лидерами РПЛ.

Михаил Гребенщиков — 3:1. Восьмое место для ЦСКА неприемлемо. Команда должна взбодриться и обыграть «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

«Локомотив» — «Ростов»

Йован Танасьевич — 2:1. «Ростов» очень хорошо играет под руководством Карпина этой весной. Но если «Локомотив» хочет бороться за третье место, то обязан побеждать.

Михаил Гребенщиков — 1:0. Ставлю на минимальную победу «Локомотива», хотя «Ростов» прилично смотрится этой весной.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
Судья Карасев провалился, Семак жалуется на невезение, а армейцев спасет только победа в Кубке. Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Бывшему замкомандующего 18-й армии присвоили звание Героя России посмертно
В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
В «Атромитосе» подтвердили, что Илич возглавит «Пари НН»
«Зенит» не выигрывает в третьем матче подряд
Агент Джикии: «Георгий вернулся в общую группу. Повреждение миновало»
В «Спартаке» сообщили, что Джикия восстановился после травмы и готовится к игре с «Пари НН»
РПЛ представила шорт-лист претендентов на приз лучшему игроку сезона
Романцев — о «Спартаке»: «Победа над «Динамо» вселила веру в яркую концовку сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слишкович все больше убеждает, а публичный отказ от Карпина и Черчесова увеличивает его шансы в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости