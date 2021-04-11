Гол Пиняева не помог «Чертаново» победить «Велес»
«Чертаново» на своем поле уступил «Велесу» в матче 36-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Гости переиграли соперника со счетом 4:2.
Один из мячей в составе «Чертаново» забил 16-летний нападающий Сергей Пиняев.
Олимп — ФНЛ
36-й тур
«Чертаново» (Москва) — «Велес» (Москва) — 2:4 (2:1)
Голы: Молтенинов, 4 (1:0). Чуканов, 5 (1:1). Пиняев, 39 (2:1). Галоян, 82 — с пенальти (2:2). Галоян, 86 (2:3). Н'Диай, 90+5 (2:4).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Гудков, Молодняков, Алексеев (Левин, 48), Герчиков, Тюменцев, Соколов (Ляхов, 67), Завезен (Лямзин, 90), Пиняев (Канищев, 71), Молтенинов (Никитенков, 88).
«Велес» (Москва): Овчинников, Ботака-Иобома, Малания, Котов, Фищенко (Галоян, 49), Чуканов (Майга, 90+3), Кирсанов, Родионов (Джамалутдинов, 50), Осипов, Баев (Н'Диай, 49), Федчук (Йосипой, 65).
Предупреждения: Герчиков, 18. Пиняев, 55. Молтенинов, 78. Чуканов, 83. Бартасевич, 85.
Судья: Шафеев (Волгоград).
11 апреля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Шинник» (Ярославль) — «Алания» (Владикавказ) — 0:1 (0:1)
Гол: Шавлохов, 15.
«Шинник» (Ярославль): Матюша, Козубаев (Стешин, 53), Покидышев, Поляков (Игнатенко, 65), Самойлов, Носов, Зинков, Бетюжнов, Каретник (Сикоев, 60), Низамутдинов (Азявин, 80), Гонгапшев (Дорофеев, 88).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Шавлохов, Кочиев, А.Засеев (Кокоев, 84), Хабалов (Бутаев, 76), Магомедов, Хосонов (Хубулов, 61), Гиоргобиани (Хугаев, 58), Гурциев (Д.Кобесов, 55), Машуков.
Предупреждения: Бетюжнов, 14. Хабалов, 42. Шавлохов, 57. Хугаев, 73.
Удаление: Бетюжнов, 59.
Судья: Шадыханов (Москва).
11 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Акрон» (Тольятти) — «Динамо Бр» (Брянск) — 1:1 (0:1)
Голы: Пикатов, 32 (0:1). Квеквескири, 83 (1:1).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Чичерин, Жестоков, Ятченко (Босов, 63), Баланович, Пьянченко (Герюгов, 66), Нихаев (Гогричиани, 81), Газданов (Майрович, 55), Квеквескири, Чудин, Делькин (Гираев, 63).
«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Васильев, Луппа, Муромский (Данилин, 77), Баранов (Агуреев, 80), Дрогунов, Рухайя, Мараев, Пикатов (Новиков, 90+1), Радченко (Чиркин, 58), Дибиргаджиев (Сорокин, 75).
Предупреждения: Газданов, 6. Радченко, 7. Баранов, 18. Дибиргаджиев, 19. Рухайя, 53. Майрович, 60.
Удаление: Майрович, 88.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
11 апреля. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
«Факел» (Воронеж) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (0:0)
Гол: Брызгалов, 73.
«Факел» (Воронеж): Саутин, Зайцев, Пейчинович, Брызгалов, Мастерной, Замалиев, Дмитриев, Никитин (Почивалин, 88), Акбашев, Аппаев (Мазуров, 88), Разборов (Максимов, 69).
«Текстильщик» (Иваново): Ал.С.Смирнов, Губочкин, Макушкин, Хрипков, Горюшкин, Машуков, Мосейчук (Романенко, 77), Батов, Сысуев (Маричев, 79), Каменщиков (Альшанский, 60), Бачинский (Агеев, 66).
Предупреждения: Сысуев, 31. Мастерной, 33. Пейчинович, 42. Каменщиков, 46. Машуков, 72. Макушкин, 75. Батов, 81.
Удаление: Мастерной, 77.
Судья: Чистяков (Азов).
11 апреля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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