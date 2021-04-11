«Нефтехтимик» и «Торпедо» сыграли вничью
В матче 36-го тура чемпионата Олимп ФНЛ в Нижнекамске местный «Нефтехимик» и московское «Торпедо» сыграли вничью 2:2.
Олимп — ФНЛ
36-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо М» (Москва) — 2:2 (1:0)
Голы: Хубаев, 39 (1:0). Дворецков, 62 (1:1). Лебеденко, 69 (1:2). Кленкин, 81 (2:2).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Первушин, Ширяев, Потапов, Канаев (Петров, 65), Калугин, Юшин, Кленкин, Хубаев, Денисов (Котик, 75), Уридия.
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Евдокимов, Шоркин, Каплиенко (Козлов, 87), Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Кравчук, Шкофлек (Лебеденко, 46), Дворецков (Лях, 77), Калмыков (Кертанов, 74).
Судья: Сельдяков (Балашиха).
11 апреля. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
«Чайка» (Песчанокопское) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1 (0:0)
Гол: Кичин, 64 — с пенальти.
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гаджибеков, Ужгин, Пискунов, Карташов (Леонтьев, 67), Капленко (Алейников, 46), Савичев, Олейников (Морозов, 79), Чочиев (Кулишев, 64), Безденежных (Хохлачев, 69).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Сухомлинов, Кичин, Цховребов, Абрамов (Марков, 81), Ланин, Зотов (Раздорских, 73), Глушков, Песиков (Билоног, 84), Иванов (Ломакин, 69), Саная (Карпук, 90+3).
Предупреждения: Капленко, 5. Кичин, 15. Олейников, 25. Савичев, 33. Абрамов, 42. Ужгин, 72. Раздорских, 75. Гаджибеков, 90.
Судья: Силантьев (Самара).
11 апреля. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Иртыш» (Омск) — 2:0 (0:0)
Голы: Мацукатов, 79 (1:0). Апеков, 89 (2:0).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бородин, Корнюшин (Пелих, 56), Иванов, Исаенко, Черников, Сперцян, Якимов (Мацукатов, 57), Григорян (Апеков, 75), Сабуа, Халназаров (Воротников, 51).
«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Шакуро, Киреев, Морозов, Подоксенов, Кротов, Бурюкин (Пухов, 38. Кербс, 69), Визнович (Сычевой, 85), Третьяков (Коршунов, 46), Стефанович.
Предупреждения: Морозов, 10. Бурюкин, 13. Якимов, 17. Подоксенов, 37. Шакуро, 58. Коршунов, 75.
Удаление: Подоксенов, 64 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судья: Цыганок (Владивосток).
11 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 200 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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