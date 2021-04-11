«Оренбург» дома обыграл «Спартак-2»
«Оренбург» разгромил «Спартак-2» в домашнем матче 36-го тура ФНЛ.
После 36 туров ФНЛ «Оренбург» занимает 3-е место в турнирной таблице, «Спартак-2» идет на 15-й позиции.
Олимп — ФНЛ
36-й тур
«Оренбург» — «Спартак-2» (Москва) — 5:2 (3:0)
Голы: Бреев, 3 (1:0). Гойкович, 30 (2:0). Фамейе, 45 (3:0). Палиенко, 47 (4:0). Бреев, 65 (5:0). Голятов, 75 (5:1). Литвинов, 79 (5:2).
Нереализованный пенальти: Игнатов, 88 (вратарь)
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Гойкович, Смирнов, Палиенко (Ил.Воробьев, 64), Бреев (Нойок, 67), Ткачук (Эктов, 72), А.Миронов, Дм.Воробьев (Прудников, 59), Фамейе (А.В.Козлов, 76).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Детенышев, Петрунин, Бакалюк, Сунгатулин, Литвинов, Муминов (Голятов, 46), Оганесян (Вит.Шитов, 66), Мельников (Влад.Шитов, 60), Игнатов.
Предупреждения: Сунгатулин, 24. Бакалюк, 52. Нойок, 81. Прудников, 90+1.
Судья: Сухой (Люберцы).
11 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик». 2028 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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