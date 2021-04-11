Футбол
Олимп-ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Оренбург» дома обыграл «Спартак-2»

14:55
Теги:

«Оренбург» разгромил «Спартак-2» в домашнем матче 36-го тура ФНЛ.

После 36 туров ФНЛ «Оренбург» занимает 3-е место в турнирной таблице, «Спартак-2» идет на 15-й позиции.

Олимп — ФНЛ

36-й тур

«Оренбург» — «Спартак-2» (Москва) — 5:2 (3:0)

Голы: Бреев, 3 (1:0). Гойкович, 30 (2:0). Фамейе, 45 (3:0). Палиенко, 47 (4:0). Бреев, 65 (5:0). Голятов, 75 (5:1). Литвинов, 79 (5:2).

Нереализованный пенальти: Игнатов, 88 (вратарь)

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Гойкович, Смирнов, Палиенко (Ил.Воробьев, 64), Бреев (Нойок, 67), Ткачук (Эктов, 72), А.Миронов, Дм.Воробьев (Прудников, 59), Фамейе (А.В.Козлов, 76).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Детенышев, Петрунин, Бакалюк, Сунгатулин, Литвинов, Муминов (Голятов, 46), Оганесян (Вит.Шитов, 66), Мельников (Влад.Шитов, 60), Игнатов.

Предупреждения: Сунгатулин, 24. Бакалюк, 52. Нойок, 81. Прудников, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

11 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик». 2028 зрителей.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...