"Балтике" отказали в получении лицензии на сезон-2019/20. Заявление гендиректора клуба

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев сообщил, что клубу отказали в получении лицензии для участия в турнире Олимп-ФНЛ в сезоне-2019/20, информирует официальная группа калининградской команды Вконтакте.

– Нам и еще 9 клубам ФНЛ было отказано в получении лицензии на сезон 2019/2020. Это было связано по причине имеющихся долгов перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющихся задолженностей у клуба по уплате членских взносов в Лигу за 1 полугодие 2019 года. В конце мая состоится ещё одно заседание Комиссии по лицензированию, где мы обсудим с коллегами из РФС возможные варианты и максимально допустимые сроки прохождения этапов лицензирования, в связи с тем, что Клуб работает со строгим соблюдением своего финансового плана и со многими ушедшими зимой игроками, были заключены соглашения с графиками платежей включая июнь 2019, – приводит слова Качукаева пресс-служба "Балтики".

В текущем сезоне "Балтика" набрала 41 очко в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 37 туров.

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