«Балтика» победила «Шинник» и вышла в лидеры первой лиги

«Балтика» с минимальным счетом победила «Шинник» в стартовом матче 19-го тура первой лиги — 1:0.

Автором победного гола стал защитник Никола Радмановац.

«Балтика» набрала 38 очков и вышла на первое место, однако у занимающей вторую строчку «Алании» (35 очков) есть матч в запасе.

«Шинник», который тренирует Вадим Евсеев, занимает седьмую строчку (27 очков).