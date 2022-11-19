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Сегодня, 20:50

«Балтика» победила «Шинник» и вышла в лидеры первой лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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«Балтика» с минимальным счетом победила «Шинник» в стартовом матче 19-го тура первой лиги — 1:0.

Автором победного гола стал защитник Никола Радмановац.

«Балтика» набрала 38 очков и вышла на первое место, однако у занимающей вторую строчку «Алании» (35 очков) есть матч в запасе.

«Шинник», который тренирует Вадим Евсеев, занимает седьмую строчку (27 очков).

Россия. ФНЛ. 19-й тур
19 нояб, 19:00. Калининград (Калининград)
Балтика
1:0
Шинник

ФК Балтика
ФК Шинник
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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19.11 19:00
Балтика – Шинник
 1 : 0
20.11 12:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 13:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 14:00
Нефтехимик – Волга
 - : -
20.11 15:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 15:00
Родина – Велес
 - : -
20.11 16:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 17:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 19:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 16 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 15 1 5
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