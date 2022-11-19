Воропаев назвал «Родину» очень амбициозным проектом

Защитник «Родины» Артем Воропаев рассказал о том, как выбрал этот клуб для продолжения карьеры.

«Как возник вариант с «Родиной»? Приехал домой в Самару после просмотра в «Пари НН» и через два дня агент предложил мою кандидатуру в «Родину». Мы обсудили и приняли решение перейти в этот клуб, потому что это очень амбициозный проект. Когда переходил в клуб, встречался со спортивным директором Алексеем Зининым. Он мне рассказывал про проект, и это впечатлило. Думаю, точно останемся в этом сезоне в Первой лиге. По игре в этом сезоне мы никому не проиграли», — приводит слова Воропаева Metaratings.ru.

Воропаев присоединился к «Родине» в июле 2022 года и провел за клуб 18 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 20 очков.