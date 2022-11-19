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Сегодня, 12:47

Воропаев назвал «Родину» очень амбициозным проектом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Родины» Артем Воропаев рассказал о том, как выбрал этот клуб для продолжения карьеры.

«Как возник вариант с «Родиной»? Приехал домой в Самару после просмотра в «Пари НН» и через два дня агент предложил мою кандидатуру в «Родину». Мы обсудили и приняли решение перейти в этот клуб, потому что это очень амбициозный проект. Когда переходил в клуб, встречался со спортивным директором Алексеем Зининым. Он мне рассказывал про проект, и это впечатлило. Думаю, точно останемся в этом сезоне в Первой лиге. По игре в этом сезоне мы никому не проиграли», — приводит слова Воропаева Metaratings.ru.

Воропаев присоединился к «Родине» в июле 2022 года и провел за клуб 18 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/voropaev-rodina-ochen-ambitsioznyy-proekt-a-po-igre-v-etom-sezone-my-nikomu-ne-proigrali-1417238/
Артем Воропаев
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
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 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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