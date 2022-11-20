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«Рубин» обыграл «Уфу» и одержал победу в первом матче после ухода Слуцкого

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» на выезде обыграл «Уфу» в матче 19-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Дубль в составе казанской команды оформил Виталий Лисакович. За клуб из Уфа забил Иван Темников.

«Рубин» одержал победу в первом матче после ухода из команды Леонида Слуцкого. Исполняющим обязанности главного тренера является Юрий Уткульбаев.

«Рубин» с 34 очками занимает третье место в первой лиге. «Уфа» находится на 14-й строчке (18 очков).

Россия. ФНЛ. 19-й тур
20 нояб, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Рубин

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Виталий Лисакович
0
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Неделя

«Балтика» победила «Шинник» и вышла в лидеры первой лиги
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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34 тур
19.11 19:00
Балтика – Шинник
 1 : 0
20.11 12:00
Уфа – Рубин
 1 : 2
20.11 13:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 14:00
Нефтехимик – Волга
 - : -
20.11 15:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 15:00
Родина – Велес
 - : -
20.11 16:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 17:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
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Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
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Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
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 6
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Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
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 16 1 1
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 15 1 5
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