«Рубин» обыграл «Уфу» и одержал победу в первом матче после ухода Слуцкого

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«Рубин» на выезде обыграл «Уфу» в матче 19-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Дубль в составе казанской команды оформил Виталий Лисакович. За клуб из Уфа забил Иван Темников.

«Рубин» одержал победу в первом матче после ухода из команды Леонида Слуцкого. Исполняющим обязанности главного тренера является Юрий Уткульбаев.

«Рубин» с 34 очками занимает третье место в первой лиге. «Уфа» находится на 14-й строчке (18 очков).