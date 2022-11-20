«Рубин» обыграл «Уфу» и одержал победу в первом матче после ухода Слуцкого
«Рубин» на выезде обыграл «Уфу» в матче 19-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Дубль в составе казанской команды оформил Виталий Лисакович. За клуб из Уфа забил Иван Темников.
«Рубин» одержал победу в первом матче после ухода из команды Леонида Слуцкого. Исполняющим обязанности главного тренера является Юрий Уткульбаев.
«Рубин» с 34 очками занимает третье место в первой лиге. «Уфа» находится на 14-й строчке (18 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|10
|8
|1
|33-21
|38
|
2
|Алания
|18
|10
|5
|3
|35-20
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
5
|Енисей
|18
|8
|7
|3
|26-19
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|18
|7
|6
|5
|17-12
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.11
|19:00
|
Балтика – Шинник
|1 : 0
|20.11
|12:00
|
Уфа – Рубин
|1 : 2
|20.11
|13:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|20.11
|14:00
|
Нефтехимик – Волга
|- : -
|20.11
|15:00
|
Акрон – Арсенал
|- : -
|20.11
|15:00
|
Родина – Велес
|- : -
|20.11
|16:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|20.11
|17:00
|
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
|- : -
|20.11
|19:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|15
|1
|5
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