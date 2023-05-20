«Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в РПЛ

«Рубин» на выезде обыграл «Балтику» в матче 32-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Марат Апшацев на 45-й минуте. Также на 49-й минуте игрок казанцев Олег Иванов не реализовал пенальти.

«Рубин» благодаря победе обеспечил себе возвращение в РПЛ спустя сезон после вылета. Команда набрала 65 очков и занимает первое место в первой лиге. «Балтика» также по итогам сезона вышла в РПЛ. Команда находится на второй строчке с 64 очками.

За два тура до конца чемпионата на третьем месте идет «Алания» (56 очков), на четвертом — «Енисей» (50).