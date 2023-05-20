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20 мая, 23:26

«Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» обыграл «Балтику» со счетом 1:0.
Фото ФК «Балтика»

«Рубин» на выезде обыграл «Балтику» в матче 32-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Марат Апшацев на 45-й минуте. Также на 49-й минуте игрок казанцев Олег Иванов не реализовал пенальти.

«Рубин» благодаря победе обеспечил себе возвращение в РПЛ спустя сезон после вылета. Команда набрала 65 очков и занимает первое место в первой лиге. «Балтика» также по итогам сезона вышла в РПЛ. Команда находится на второй строчке с 64 очками.

За два тура до конца чемпионата на третьем месте идет «Алания» (56 очков), на четвертом — «Енисей» (50).

Россия. ФНЛ. 32-й тур
20 мая, 21:30. Калининград (Калининград)
Балтика
0:1
Рубин
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
8
39
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 32 17 13 2 53-26 64
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
10
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
11
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
12
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 0 : 0
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 2 : 0
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 2
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 1 : 0
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 0 : 2
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 5 : 2
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 0 : 1
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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