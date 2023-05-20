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Сегодня, 22:45

Газизов: «Есть вопросы с уменьшением бюджета у «Уфы», но жить будем»

Галина Глазко
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб в ближайшее время получит лицензию на следующий сезон для участия в первой лиге.

«22 мая мы должны получить лицензию. Уверен, клуб будет жить. Да, есть вопросы с уменьшением бюджета, но жить будем. И не такое проходили, все будут хорошо. Подали заявку на 200 миллионов на следующий сезон», — приводит слова Газизова Sport24.

«Уфа» располагается на 16-м месте турнирной таблицы первой лиги с 32 очками за 32 тура.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-20-gazizov-uveren-ufa-budet-zhit-da-yest-voprosy-s-umensheniyem-byudzheta-no-zhit-budem
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
10
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
11
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
12
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 0 : 0
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 2 : 0
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 2
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 1 : 0
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 0 : 2
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 5 : 2
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

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Гедеон Гузина

Балтика

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Николай Гиоргобиани

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Алания

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Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

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Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

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