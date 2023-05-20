Газизов: «Есть вопросы с уменьшением бюджета у «Уфы», но жить будем»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб в ближайшее время получит лицензию на следующий сезон для участия в первой лиге.
«22 мая мы должны получить лицензию. Уверен, клуб будет жить. Да, есть вопросы с уменьшением бюджета, но жить будем. И не такое проходили, все будут хорошо. Подали заявку на 200 миллионов на следующий сезон», — приводит слова Газизова Sport24.
«Уфа» располагается на 16-м месте турнирной таблицы первой лиги с 32 очками за 32 тура.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
10
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
11
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
12
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|0 : 0
|20.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|2 : 0
|20.05
|13:00
|
Енисей – Нефтехимик
|2 : 2
|20.05
|14:00
|
Уфа – КАМАЗ
|1 : 0
|20.05
|16:00
|
Динамо Мх – Волга
|0 : 2
|20.05
|19:30
|
Краснодар-2 – Велес
|5 : 2
|20.05
|21:30
|
Балтика – Рубин
|- : -
|21.05
|14:00
|
Родина – Кубань
|- : -
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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