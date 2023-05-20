Газизов: «Есть вопросы с уменьшением бюджета у «Уфы», но жить будем»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб в ближайшее время получит лицензию на следующий сезон для участия в первой лиге.

«22 мая мы должны получить лицензию. Уверен, клуб будет жить. Да, есть вопросы с уменьшением бюджета, но жить будем. И не такое проходили, все будут хорошо. Подали заявку на 200 миллионов на следующий сезон», — приводит слова Газизова Sport24.

«Уфа» располагается на 16-м месте турнирной таблицы первой лиги с 32 очками за 32 тура.