«Родина» сыграла вничью с «Кубанью»

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«Родина» в домашнем матче сыграла вничью «Кубанью» в матче 32-го тура Первой лиги — 2:2.

В составе московского клуба отметился Астемир Гордюшенко, оформивший дубль. У гостей отличился Максим Сидоров и Алексей Щеткин.

«Родина» поднялась на 5-е место в таблице Первой лиги (46 очков), «Кубань» вышла на 14-ю позицию (34 балла).