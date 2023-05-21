«Родина» сыграла вничью с «Кубанью»
«Родина» в домашнем матче сыграла вничью «Кубанью» в матче 32-го тура Первой лиги — 2:2.
В составе московского клуба отметился Астемир Гордюшенко, оформивший дубль. У гостей отличился Максим Сидоров и Алексей Щеткин.
«Родина» поднялась на 5-е место в таблице Первой лиги (46 очков), «Кубань» вышла на 14-ю позицию (34 балла).
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|32
|17
|13
|2
|53-26
|64
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
10
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
11
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
12
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
Результаты / календарь
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34 тур
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|0 : 0
|20.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|2 : 0
|20.05
|13:00
|
Енисей – Нефтехимик
|2 : 2
|20.05
|14:00
|
Уфа – КАМАЗ
|1 : 0
|20.05
|16:00
|
Динамо Мх – Волга
|0 : 2
|20.05
|19:30
|
Краснодар-2 – Велес
|5 : 2
|20.05
|21:30
|
Балтика – Рубин
|0 : 1
|21.05
|14:00
|
Родина – Кубань
|2 : 2
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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