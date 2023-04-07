«Балтика» и «Родина» не забили голов в матче первой лиги
«Балтика» и «Родина» сыграли вничью в матче 26-го тура первой лиги — 0:0.
Команда из Калининграда нанесла 3 удара в створ, московский клуб — 2.
7 апреля состоялся еще один матч первой лиги, в котором «Рубин» и «Волгарь» также сыграли нулевую ничью.
«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице с 53 очками. «Родина» находится на 13-й строчке (32 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Енисей
|25
|11
|10
|4
|33-24
|43
|
4
|Алания
|25
|11
|8
|6
|39-27
|41
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Арсенал
|25
|10
|6
|9
|32-31
|36
|
7
|КАМАЗ
|25
|9
|9
|7
|28-24
|36
|
8
|Шинник
|25
|10
|5
|10
|29-28
|35
|
9
|СКА-Хаб.
|25
|9
|7
|9
|38-31
|34
|
10
|Динамо Мх
|25
|8
|10
|7
|17-18
|34
|
11
|Акрон
|25
|7
|12
|6
|27-27
|33
|
12
|Нефтехимик
|25
|8
|8
|9
|21-24
|32
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|25
|7
|6
|12
|26-28
|27
|
15
|Велес
|25
|7
|4
|14
|24-40
|25
|
16
|Уфа
|25
|6
|6
|13
|25-34
|24
|
17
|Волга
|25
|4
|8
|13
|17-34
|20
|
18
|Краснодар-2
|25
|4
|6
|15
|16-41
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.04
|18:00
|
Волгарь – Рубин
|0 : 0
|7.04
|20:30
|
Балтика – Родина
|0 : 0
|8.04
|10:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|8.04
|14:00
|
Велес – Алания
|- : -
|8.04
|16:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|8.04
|16:00
|
Арсенал – Кубань
|- : -
|8.04
|16:00
|
Шинник – Волга
|- : -
|8.04
|16:30
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|- : -
|9.04
|14:00
|
Краснодар-2 – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|23
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|23
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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