«Балтика» и «Родина» не забили голов в матче первой лиги

«Балтика» и «Родина» сыграли вничью в матче 26-го тура первой лиги — 0:0.

Команда из Калининграда нанесла 3 удара в створ, московский клуб — 2.

7 апреля состоялся еще один матч первой лиги, в котором «Рубин» и «Волгарь» также сыграли нулевую ничью.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице с 53 очками. «Родина» находится на 13-й строчке (32 очка).