ЦСКА благодаря голу Чалова с пенальти обыграл «Зенит»

ЦСКА на выезде победил «Зенит» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил Федор Чалов.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России, но может уступить первое место «Динамо», которое в 28-м туре сыграет с «Балтикой». Команда Сергея Семака продлила серию без побед в РПЛ до 4 матчей.

15 мая команды снова сыграют между собой в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первый матч завершился вничью (1:1).