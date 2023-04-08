«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Нефтехимиком»

«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 26-го тура первой лиги — 0:0.

Футболисты из Нижнекамска нанесли 6 ударов в створ ворот.

Хабаровчане за весь матч смогли только дважды ударить в створ ворот Андрея Голубева.

«Нефтехимик» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 33 очка.

«СКА-Хабаровск» занимает 9-ю строчку с 35 очками.