«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 26-го тура первой лиги — 0:0.
Футболисты из Нижнекамска нанесли 6 ударов в створ ворот.
Хабаровчане за весь матч смогли только дважды ударить в створ ворот Андрея Голубева.
«Нефтехимик» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 33 очка.
«СКА-Хабаровск» занимает 9-ю строчку с 35 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Енисей
|25
|11
|10
|4
|33-24
|43
|
4
|Алания
|25
|11
|8
|6
|39-27
|41
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Арсенал
|25
|10
|6
|9
|32-31
|36
|
7
|КАМАЗ
|25
|9
|9
|7
|28-24
|36
|
8
|Шинник
|25
|10
|5
|10
|29-28
|35
|
9
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
10
|Динамо Мх
|25
|8
|10
|7
|17-18
|34
|
11
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
12
|Акрон
|25
|7
|12
|6
|27-27
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|25
|7
|6
|12
|26-28
|27
|
15
|Велес
|25
|7
|4
|14
|24-40
|25
|
16
|Уфа
|25
|6
|6
|13
|25-34
|24
|
17
|Волга
|25
|4
|8
|13
|17-34
|20
|
18
|Краснодар-2
|25
|4
|6
|15
|16-41
|18
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.04
|18:00
|
Волгарь – Рубин
|0 : 0
|7.04
|20:30
|
Балтика – Родина
|0 : 0
|8.04
|10:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|0 : 0
|8.04
|14:00
|
Велес – Алания
|- : -
|8.04
|16:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|8.04
|16:00
|
Арсенал – Кубань
|- : -
|8.04
|16:00
|
Шинник – Волга
|- : -
|8.04
|16:30
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|- : -
|9.04
|14:00
|
Краснодар-2 – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|23
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|23
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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