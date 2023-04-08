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Сегодня, 12:03

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Нефтехимиком»

Виталий Косик
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 26-го тура первой лиги — 0:0.

Футболисты из Нижнекамска нанесли 6 ударов в створ ворот.

Хабаровчане за весь матч смогли только дважды ударить в створ ворот Андрея Голубева.

«Нефтехимик» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 33 очка.

«СКА-Хабаровск» занимает 9-ю строчку с 35 очками.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
08 апр, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
0:0
Нефтехимик

Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК СКА-Хабаровск
0
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«Балтика» и «Родина» не забили голов в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 26 10 9 7 29-23 39
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
12
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 0 : 0
7.04 20:30
Балтика – Родина
 0 : 0
8.04 10:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 0
8.04 14:00
Велес – Алания
 - : -
8.04 16:00
Акрон – Енисей
 - : -
8.04 16:00
Арсенал – Кубань
 - : -
8.04 16:00
Шинник – Волга
 - : -
8.04 16:30
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
9.04 14:00
Краснодар-2 – Уфа
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