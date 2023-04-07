«Рубин» не смог победить «Волгарь» и четвертый матч подряд сыграл вничью
«Волгарь» и «Рубин» сыграли вничью в матче 26-го тура первой лиги — 0:0.
Клуб из Казани нанес 2 удара в створ ворот, а астраханская команда — 1.
«Рубин» четвертый матч подряд сыграл вничью и занимает второе место место в турнирной таблице с 47 очками. Лидером является «Балтика» — 52 очка.
«Волгарь» находится на пятой строчке (39 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|25
|14
|10
|1
|45-22
|52
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Енисей
|25
|11
|10
|4
|33-24
|43
|
4
|Алания
|25
|11
|8
|6
|39-27
|41
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Арсенал
|25
|10
|6
|9
|32-31
|36
|
7
|КАМАЗ
|25
|9
|9
|7
|28-24
|36
|
8
|Шинник
|25
|10
|5
|10
|29-28
|35
|
9
|СКА-Хаб.
|25
|9
|7
|9
|38-31
|34
|
10
|Динамо Мх
|25
|8
|10
|7
|17-18
|34
|
11
|Акрон
|25
|7
|12
|6
|27-27
|33
|
12
|Нефтехимик
|25
|8
|8
|9
|21-24
|32
|
13
|Родина
|25
|8
|7
|10
|27-32
|31
|
14
|Кубань
|25
|7
|6
|12
|26-28
|27
|
15
|Велес
|25
|7
|4
|14
|24-40
|25
|
16
|Уфа
|25
|6
|6
|13
|25-34
|24
|
17
|Волга
|25
|4
|8
|13
|17-34
|20
|
18
|Краснодар-2
|25
|4
|6
|15
|16-41
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.04
|18:00
|
Волгарь – Рубин
|0 : 0
|7.04
|20:30
|
Балтика – Родина
|- : -
|8.04
|10:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|8.04
|14:00
|
Велес – Алания
|- : -
|8.04
|16:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|8.04
|16:00
|
Арсенал – Кубань
|- : -
|8.04
|16:00
|
Шинник – Волга
|- : -
|8.04
|16:30
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|- : -
|9.04
|14:00
|
Краснодар-2 – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|23
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|23
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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