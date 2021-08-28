«Балтика» окажет помощь семье погибшего вратаря
«Балтика» поможет финансово семье погибшего вратаря любительского клуба «Красная звезда» Александра Шишмарева, заявил пресс-атташе клуба Сергей Кандалов.
«Мы все в трауре, — отметил Кандалов. — Такая ситуация впервые возникла в истории нашей области. Все звонят, спрашивают, куда можно перевести деньги на похороны. Все готовы поделиться последней копейкой. Полностью за счет общественников, Федерации футбола, в том числе футбольного клуба «Балтики» будут оплачены похороны. Мы окажем финансовую помощь болельщикам, родным, футболистам. Мы общаемся с «Красной звездой». Все находятся сейчас в шоке».
Шишмарев погиб в день смерти другого вратаря. Ровно 20 лет назад из-за похожей ситуации умер голкипер ЦСКА Сергей Перхун.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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