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Сегодня, 13:42

«Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» связался с представителями греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, чтобы передать тому привет и клубную футболку.

Ранее Циципас в интервью «СЭ» рассказал, что с детства болеет за красно-белых и был бы счастлив получить клубную футболку.

«Спартак» планирует передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров ATP.

Стефанос Циципас. «Болею за «Спартак» и был бы счастлив получить от клуба футболку!» Эксклюзивное интервью Стефаноса Циципаса

Циципас по материнской линии является внуком бывшего футболиста и тренера «Спартака» олимпийского чемпиона Мельбурна Сергея Сальникова.

Теннис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Стефанос Циципас
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Пари НН – ЦСКА
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