«Спартак-2» на своем поле уступил «Олимпу-Долгопрудный»
«Спартак-2» на своем поле уступил в матче 8-го тура чемпионата Олимп AYK «Олимпу-Долгопрудный». Московский клуб проиграл со счетом 0:2.
ФНЛ
8-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:2 (0:2)
Голы: Тарасенко, 20 (0:1). Сафронов, 24 (0:2).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Миронов (Вит.Шитов, 18), Гапонов, Воропаев, Денисов, Сунгатулин, Маркитесов, Мельников, Оганесян (Шильцов, 86), Влад.Шитов.
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Иполе (Кутин, 32), Никитенков, Герчиков, Лоуренс, Бахтияров (Балахонцев, 67), Великородный (Янов, 82), Сафронов, Коротаев, Тарасенко.
Предупреждения: Петрунин, 27. Иполе, 29. Вит.Шитов, 38. Гудков, 62. Ставер, 83. Балахонцев, 89. Сунгатулин, 90.
Судья: Шафеев (Волгоград).
28 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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