Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Спартак-2» на своем поле уступил «Олимпу-Долгопрудный»

19:06
Теги:

«Спартак-2» на своем поле уступил в матче 8-го тура чемпионата Олимп AYK «Олимпу-Долгопрудный». Московский клуб проиграл со счетом 0:2.

ФНЛ

8-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:2 (0:2)

Голы: Тарасенко, 20 (0:1). Сафронов, 24 (0:2).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Миронов (Вит.Шитов, 18), Гапонов, Воропаев, Денисов, Сунгатулин, Маркитесов, Мельников, Оганесян (Шильцов, 86), Влад.Шитов.

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Иполе (Кутин, 32), Никитенков, Герчиков, Лоуренс, Бахтияров (Балахонцев, 67), Великородный (Янов, 82), Сафронов, Коротаев, Тарасенко.

Предупреждения: Петрунин, 27. Иполе, 29. Вит.Шитов, 38. Гудков, 62. Ставер, 83. Балахонцев, 89. Сунгатулин, 90.

Судья: Шафеев (Волгоград).

28 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
На Украине рассказали об ультиматуме Меркель Зеленскому
Скончался актер Роман Громадский
Причина смерти народного артиста РССФСР Романа Громадского
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд