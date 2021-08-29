«СКА-Хабаровск» дома минимально обыграл «Кубань»
«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Кубань» (1:0) в матче 8-го тура ФНЛ. Победный гол забил Давид Караев.
ФНЛ
8-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Кубань» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Караев, 90+1.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Литвин, Грачев, Фомин, Смирнов (Мануйлов, 54), Тихонов (Кольцов, 46), Квеквескири, Мартусевич (Носов, 46), Галимов (Магомедов, 75), Барков (Гонгадзе, 86), Караев.
«Кубань» (Краснодар): Климович, Эдиев, Таказов, Гапон (Деменьщин, 81), Лобкарев (Логашов, 33. Гурфов, 64), Сидоров, Алейников, Безденежных, Гиголаев, Часовских, Козлов.
Предупреждения: Литвин, 42. Гапон, 44. Логашов, 58. Квеквескири, 62. Эдиев, 65. Носов, 90.
Удаления: Литвин, 48. Квеквескири, 88.
Судья: Чебан (Москва).
29 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю