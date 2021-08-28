Вратарь «Красной Звезды» погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча

Во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев, сообщает пресс-служба региональной федерации футбола.

Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.

«Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в сообщении.

Шишмарев погиб в день смерти другого вратаря. Ровно 20 лет назад из-за похожей ситуации умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун.