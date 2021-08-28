Вратарь «Красной Звезды» погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча
Во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев, сообщает пресс-служба региональной федерации футбола.
Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.
«Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в сообщении.
Шишмарев погиб в день смерти другого вратаря. Ровно 20 лет назад из-за похожей ситуации умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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