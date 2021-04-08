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Алексей Стукалов покидает «Велес»

01:04
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Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов покидает команду, сообщает канал клуба в Telegram. О его преемнике информации пока нет.

37-летний Стукалов работал в «Велесе» с 2019 года. Ранее он также тренировал «Сокол», входил в тренерский штаб «Балтики» и «Химок».

«Велес» занимает седьмое место в Олимп-ФНЛ, Команда набрала 55 очков в 34-х матчах.

Дополнительная информация:

https://t.me/velesfc/37

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