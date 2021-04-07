«Балтика» победила «Чертаново»

«Чертаново» уступило «Балтике» (1:2) в матче 25-го тура ФНЛ. В составе клуба из Калининграда голы забили Игорь Юрганов и Аллеф.

«Балтика» с 61 баллом занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» — 25 очков и 20-я строчка.

Олимп — ФНЛ

35-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (0:1)

Голы: Юрганов, 40 (0:1). Аллеф, 84 (0:2). Соколов, 88 (1:2).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Кутин, Гудков, Молодняков, Алексеев (Пиняев, 61), Герчиков, Сулейманов, Тюменцев (Левин, 87), Рудковский (Соколов, 77), Завезен (Ляхов, 82), Молтенинов (Савельев, 87).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Ковалев (Дудиев, 82), Мещанинов, Юрганов, Тишкин (Макарчук, 46), Валенсия, Кузьмин, Джамилов (Плетнев, 77), Альшин, Шаваев (Демьянов, 59), Аллеф (Маркович, 85).

Предупреждения: Юрганов, 8. Кузьмин, 22. Сулейманов, 38. Кутин, 49. Молодняков, 59.

Удаление: Сулейманов, 60.

Судья: Буланов (Саранск).

7 апреля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

В параллельной встрече «Нижний Новгород» выиграл у «Велеса» (1:0).

«Нижний Новгород» — «Велес» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Момо, 67.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Маляров, Темников, Каккоев, Гоцук, Султонов (Горбунов, 61. Эдиев, 85), Сапета, Калинский (Комолов, 80), Момо (Попов, 68), Кавтарадзе (Сулейманов, 68).

«Велес» (Москва): Косаревский, Ботака-Иобома, Кахидзе, Котов, Климов (Малания, 80), Фищенко, Галоян (Родионов, 70), Осипов, Майга, Баев (Н'Диай, 76), Федчук (Боковой, 61).

Предупреждения: Кахидзе, 36. Климов, 75. Майга, 77. Попов, 90+3.

Судья: Амелин (Тула).

7 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».