«Чертаново» не смогло одержать победу в матче с «Уфой»

«Чертаново» не смогло одержать победу в домашнем матче с «Уфой».

Счет был открыт на 68-й минуте хавбеком башкирского клуба Магомедэмином Рабадановым, в составе хозяев голом отметился Гаррик Левин.

Молодежные команды

20-й тур

«Чертаново — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 1:1 (0:0)

Голы: Рабаданов, 68 (0:1). Левин, 80 (1:1).

Судья: Прокопов (Ярославль).

8 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».