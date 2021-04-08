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«Чертаново» не смогло одержать победу в матче с «Уфой»

14:58
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«Чертаново» не смогло одержать победу в домашнем матче с «Уфой».

Счет был открыт на 68-й минуте хавбеком башкирского клуба Магомедэмином Рабадановым, в составе хозяев голом отметился Гаррик Левин.

Молодежные команды

20-й тур

«Чертаново — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 1:1 (0:0)

Голы: Рабаданов, 68 (0:1). Левин, 80 (1:1).

Судья: Прокопов (Ярославль).

8 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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