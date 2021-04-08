«Чертаново» не смогло одержать победу в матче с «Уфой»
14:58
«Чертаново» не смогло одержать победу в домашнем матче с «Уфой».
Счет был открыт на 68-й минуте хавбеком башкирского клуба Магомедэмином Рабадановым, в составе хозяев голом отметился Гаррик Левин.
Молодежные команды
20-й тур
«Чертаново — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 1:1 (0:0)
Голы: Рабаданов, 68 (0:1). Левин, 80 (1:1).
Судья: Прокопов (Ярославль).
8 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
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