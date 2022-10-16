«Алания» одержала разгромную победу над «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ
«Алания» одержала разгромную победу над «СКА-Хабаровск» в матче 14 тура ФНЛ (4:1).
Голами за «Аланию» отметились Ислам Машуков, Николай Гиоргобиани, Алан Багаев и Алан Хабалов. Гол за «СКА-Хабаровск» забил Томас Рукас.
Команда из Владикавказа, набрав 31 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск занимает 11-е место (17 очков).
Другая встреча «Кубань» — «Балтика» завершилась голевой ничей (0:0).
«Балтика» расположилась на 2-м месте в ФНЛ (27 очков), «Кубань» — на 12-м (16 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|9
|4
|1
|27-12
|31
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|18-18
|17
|
12
|Кубань
|14
|4
|4
|6
|14-14
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|17:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 0
|16.10
|12:00
|
Уфа – Родина
|0 : 1
|16.10
|14:00
|
Велес – Арсенал
|1 : 0
|16.10
|15:00
|
Волга – Акрон
|1 : 2
|16.10
|16:00
|
Рубин – Краснодар-2
|5 : 2
|16.10
|17:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|2 : 1
|16.10
|17:00
|
Волгарь – Шинник
|1 : 0
|16.10
|18:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|4 : 1
|16.10
|18:00
|
Кубань – Балтика
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|6
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|4
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
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