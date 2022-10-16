«Алания» одержала разгромную победу над «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

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«Алания» одержала разгромную победу над «СКА-Хабаровск» в матче 14 тура ФНЛ (4:1).

Голами за «Аланию» отметились Ислам Машуков, Николай Гиоргобиани, Алан Багаев и Алан Хабалов. Гол за «СКА-Хабаровск» забил Томас Рукас.

Команда из Владикавказа, набрав 31 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск занимает 11-е место (17 очков).

Другая встреча «Кубань» — «Балтика» завершилась голевой ничей (0:0).

«Балтика» расположилась на 2-м месте в ФНЛ (27 очков), «Кубань» — на 12-м (16 очков).