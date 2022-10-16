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Сегодня, 20:08

«Алания» одержала разгромную победу над «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

«Алания» одержала разгромную победу над «СКА-Хабаровск» в матче 14 тура ФНЛ (4:1).

Голами за «Аланию» отметились Ислам Машуков, Николай Гиоргобиани, Алан Багаев и Алан Хабалов. Гол за «СКА-Хабаровск» забил Томас Рукас.

Команда из Владикавказа, набрав 31 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск занимает 11-е место (17 очков).

Другая встреча «Кубань» — «Балтика» завершилась голевой ничей (0:0).

«Балтика» расположилась на 2-м месте в ФНЛ (27 очков), «Кубань» — на 12-м (16 очков).

Россия. ФНЛ. 14-й тур
16 окт, 18:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
4:1
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ. 14-й тур
16 окт, 18:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:0
Балтика

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Кубань
ФК СКА-Хабаровск
1
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24 часа
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Неделя

«Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 17:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 0
16.10 12:00
Уфа – Родина
 0 : 1
16.10 14:00
Велес – Арсенал
 1 : 0
16.10 15:00
Волга – Акрон
 1 : 2
16.10 16:00
Рубин – Краснодар-2
 5 : 2
16.10 17:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 2 : 1
16.10 17:00
Волгарь – Шинник
 1 : 0
16.10 18:00
Алания – СКА-Хаб.
 4 : 1
16.10 18:00
Кубань – Балтика
 0 : 0
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ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 6
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 4
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 13 1 3
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