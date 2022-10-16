«Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ
«Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.
За команду из Нижнекамска голами отличились Филипп Дворецков и Максим Ширяев. Единственный гол команде из Махачкалы принес Идар Шумахов.
На данный момент «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков), махачкалинское «Динамо — 10-е (18 очков).
В другом сегодняшнем матче «Волгарь» одержал победу над «Шинником» (1:0).
Победу команде из Астрахани принес гол Ильи Стефановича, забитый на 44-й минуте матча.
«Волгарь» расположился на 5-й позиции в турнирной таблице ФНЛ (23 очка), «Шинник» — на 9-й (18 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|8
|4
|1
|23-11
|28
|
2
|Балтика
|13
|7
|5
|1
|23-14
|26
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
12
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
13
|Кубань
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
|14.10
|17:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 0
|16.10
|12:00
|
Уфа – Родина
|0 : 1
|16.10
|14:00
|
Велес – Арсенал
|1 : 0
|16.10
|15:00
|
Волга – Акрон
|1 : 2
|16.10
|16:00
|
Рубин – Краснодар-2
|5 : 2
|16.10
|17:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|2 : 1
|16.10
|17:00
|
Волгарь – Шинник
|1 : 0
|16.10
|18:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|- : -
|16.10
|18:00
|
Кубань – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|6
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|4
|
|
Артур Галоян
Алания
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3