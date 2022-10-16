«Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.

За команду из Нижнекамска голами отличились Филипп Дворецков и Максим Ширяев. Единственный гол команде из Махачкалы принес Идар Шумахов.

На данный момент «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков), махачкалинское «Динамо — 10-е (18 очков).

В другом сегодняшнем матче «Волгарь» одержал победу над «Шинником» (1:0).

Победу команде из Астрахани принес гол Ильи Стефановича, забитый на 44-й минуте матча.

«Волгарь» расположился на 5-й позиции в турнирной таблице ФНЛ (23 очка), «Шинник» — на 9-й (18 очков).