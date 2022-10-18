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Масалитин — об Абаскале и Федотове: «Пожмут друг другу руки, выпьют по бокалу пива и разойдутся»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера красно-синих Владимира Федотова во время матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Понятно, что это все эмоции. Эмоции били через край и на поле, и до игры, и до сих пор бьют. Все никак не улягутся. Если Федотов виноват, то, наверное, найдут точки соприкосновения, друг другу руки пожмут, выпьют по бокалу пива и разойдутся. Если там кто-то виноват и другая сторона тоже желает примириться, думаю, проблем не будет. Но это уже не про футбол, это околофутбол. Оба тренера готовятся к следующим матчам. Это все просто раздувается до небес. В Европе руки не пожимают, и ничего в этом такого нет», — сказал Масалитин «СЭ».

Во время игры ЦСКА — «Спартак» у Федотова возник конфликт с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Российский специалист заявил испанцу: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

Валерий Масалитин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
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Акрон – Рубин
 - : -
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Арсенал – Волгарь
 - : -
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Динамо Мх – Кубань
 - : -
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Краснодар-2 – Алания
 - : -
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