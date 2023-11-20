Видеотрансляция матча «Алания» — «Химки» на канале «Матч Премьер» начнется в 16.55 мск

20 ноября «Алания» на своем поле в Грозном сыграет против «Химок» в матче в 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Алания» — «Химки» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 16.55 мск.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Алания» — «Химки.

«Алания» с 31 баллом занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. Подмосковная команда тренера Андрея Талалаева располагается на четвертой строчке с 32 очками.

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