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Сегодня, 15:30

«Алания» — «Химки»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Видеотрансляция матча «Алания» — «Химки» на канале «Матч Премьер» начнется в 16.55 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

20 ноября «Алания» на своем поле в Грозном сыграет против «Химок» в матче в 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Алания» — «Химки» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 16.55 мск.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Алания» — «Химки.

«Алания» с 31 баллом занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. Подмосковная команда тренера Андрея Талалаева располагается на четвертой строчке с 32 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Химки
0
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«Нефтехимик» — «Сокол»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 0 : 2
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 1 : 1
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 0 : 0
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 0 : 1
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
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