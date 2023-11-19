«Нефтехимик» — «Сокол»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 19-го тура «Нефтехимик» — «Сокол» (0:0).

«Сокол» прервал серию из четырех поражений подряд и занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками.

«Нефтехимик» провел второй матч подряд вничью и идет на 13-й строчке с 21 очком.