Алаев отметил, что нужно оставить стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ на ближайший сезон

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев подвел итоги общего собрания ФНЛ, которое состоялось сегодня, 25 мая.

«Вчера состоялось заседание коллег из РПЛ, на котором обсуждался вопрос со стыковыми матчами. По нашей просьбе, он был отложен. Мы сейчас ведем активную работу по анализу потенциальных форматов стыковых матчей. Рассчитываем, что у нас будет виденье всех вариантов к первому июля. По моему мнению, на ближайший сезон нужно оставить все без изменений», — сказал Алаев.

По итогам минувшего сезона чемпионата Олимп-ФНЛ в премьер-лигу отобрались «Крылья Советов», выигравшие чемпионат, и «Нижний Новгород», ставший третьим. «Нижний» вышел в РПЛ из-за того, что «Оренбург» не прошел лицензирование. Стыковые матчи в 2021 году были отменены.

(Владимир Пушкарев)