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Президент ФНЛ считает, что было бы справедливо дать «Торпедо» и «Балтике» возможность сыграть в стыковых матчах

15:55
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Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев подвел итоги общего собрания ФНЛ, которое состоялось сегодня, 25 мая.

«То, что мы корректировали регламент за сутки до матчей — заблуждение. Регламент никто не корректировал. В нем четко обозначено, что только 3 и 4 команда могут участвовать в стыковых играх. Мы обсуждали вопрос допуска к стыковым играм. Мы считаем несправедливым подход, который ограничивается только 3 и 4 командой.

На мой взгляд, более справедливым решением было бы дать возможность сыграть «Торпедо» и «Балтике» в стыковых матчах. У этих команд есть лицензия. Спортивный принцип должен быть приоритетным. Но до какого места можно опускаться — вопрос дискуссионный", — сказал Алаев.

По итогам минувшего сезона чемпионата Олимп-ФНЛ в премьер-лигу отобрались «Крылья Советов», выигравшие чемпионат, и «Нижний Новгород», ставший третьим. «Нижний» вышел в РПЛ из-за того, что «Оренбург» не прошел лицензирование. Стыковые матчи в 2021 году были отменены.

(Владимир Пушкарев)

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