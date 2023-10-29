Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:37

Агент Окладникова: «Будем стараться зимой поменять клуб, предложения есть»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что форвард Андрей Окладников зимой может покинуть «Енисей».

«Будем стараться зимой поменять клуб. Предложения есть, но трансферные дела любят тишину. Андрей напоминает мне другого моего игрока — может сегодня два забить, три, а в следующем матче может выйти на 3-5 минут. Но не хочу поднимать эту тему, а то скажут, что агент опять лезет в тренировочный процесс. Мне приятно, что Окладников красноярский парень и его встречают аплодисментами, когда он выходит на поле. Болельщики любят его, это важнее любых моментов», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В текущем сезоне Окладников провел 16 матчей за «Енисей», в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Контракт 24-летнего футболиста с «Енисеем» истекает в конце сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-okladnikova-budem-starat-sya-zimoj-pomenyat-klub/
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
1
0
Читайте также
Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»
Фьюри в боксерском поединке победил Нганну
Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Химок» Терехов: «В таблицу вообще не смотрю»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.11 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 - : -
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 - : -
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 - : -
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 - : -
6.11 00:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 00:00
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости