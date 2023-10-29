Агент Окладникова: «Будем стараться зимой поменять клуб, предложения есть»

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что форвард Андрей Окладников зимой может покинуть «Енисей».

«Будем стараться зимой поменять клуб. Предложения есть, но трансферные дела любят тишину. Андрей напоминает мне другого моего игрока — может сегодня два забить, три, а в следующем матче может выйти на 3-5 минут. Но не хочу поднимать эту тему, а то скажут, что агент опять лезет в тренировочный процесс. Мне приятно, что Окладников красноярский парень и его встречают аплодисментами, когда он выходит на поле. Болельщики любят его, это важнее любых моментов», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В текущем сезоне Окладников провел 16 матчей за «Енисей», в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Контракт 24-летнего футболиста с «Енисеем» истекает в конце сезона-2023/24.