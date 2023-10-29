Агент Окладникова: «Будем стараться зимой поменять клуб, предложения есть»
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что форвард Андрей Окладников зимой может покинуть «Енисей».
«Будем стараться зимой поменять клуб. Предложения есть, но трансферные дела любят тишину. Андрей напоминает мне другого моего игрока — может сегодня два забить, три, а в следующем матче может выйти на 3-5 минут. Но не хочу поднимать эту тему, а то скажут, что агент опять лезет в тренировочный процесс. Мне приятно, что Окладников красноярский парень и его встречают аплодисментами, когда он выходит на поле. Болельщики любят его, это важнее любых моментов», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.
В текущем сезоне Окладников провел 16 матчей за «Енисей», в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Контракт 24-летнего футболиста с «Енисеем» истекает в конце сезона-2023/24.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
2
|Тюмень
|16
|8
|5
|3
|22-13
|29
|
3
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
4
|Динамо Мх
|16
|8
|4
|4
|15-7
|28
|
5
|Химки
|16
|8
|4
|4
|21-16
|28
|
6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|16
|5
|6
|5
|23-17
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|16
|5
|4
|7
|14-19
|19
|
14
|Сокол
|16
|5
|4
|7
|17-27
|19
|
15
|Черноморец
|16
|3
|9
|4
|16-17
|18
|
16
|Ленинградец
|16
|3
|5
|8
|12-20
|14
|
17
|Кубань
|16
|3
|4
|9
|12-21
|13
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
|5.11
|00:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|- : -
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|- : -
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|- : -
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|- : -
|6.11
|00:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|6.11
|00:00
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1