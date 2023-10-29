Бразильский футболист «Химок» Андраде признался, что ему нравится жить в России

Бразильский защитник «Химок» Лео Андраде рассказал, что доволен жизнью в России.

«Пока было тепло, мы гуляли с женой, смотрели Москву. Но сейчас уже начались холода, поэтому нет так много времени на это. Мне все нравится в России. Сейчас у меня голова забита полностью тренировками. Я думаю, что вернусь к вопросу получения гражданства РФ чуть позже, сейчас немного загружен», — приводит ТАСС слова Андраде.

25-летний футболист выступает за «Химки» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за подмосковную команду.

«Химки» занимают 4-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 28 очков за 16 матчей.