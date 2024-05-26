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Сегодня, 11:30

Ошибка Песьякова хоронит «Краснодар», осторожность — «Динамо». А «Зенит» — на опыте опять в дамках

Рабинер высказался о чемпионской развязке в 30-м туре РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Иван Сергеев и Сергей Песьяков в матче «Зенит» — «Ростов»
Иван Сергеев и Сергей Песьяков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Обозреватель «СЭ» — о развязке в 30-м туре чемпионата России.

Золото «Краснодара» или «Динамо» подняло бы интерес к чемпионату. Но к судейству победа «Зенита» никакого отношения не имеет

Сейчас мне проще, а может, и правильнее всего нацепить маску сухой объективности, чинно поздравить «Зенит» с шестым чемпионством подряд (повторение рекорда «Спартака»), перечислить заслуги, констатировать что-нибудь очевидное вроде того, что на длинной турнирной дистанции всегда побеждает тот, кто заслуживает. Причем в этом не будет никакой неправды.

Просто я не хочу ни простоты, ни сухой объективности, ни удобной для меня и для всех правильности. Я пишу под своим именем, не стремлюсь быть кем-то другим или искусственным интеллектом — и хочу передать вам свои эмоции, а не то, что и так очевидно всем.

&laquo;Зенит&raquo; празднует чемпионский титул. Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?

А эмоции эти таковы, что я даже за текст этот долго не мог и не хотел садиться. Заставил себя, только проведя с собой внутренний диалог и задавшись вопросом: может ли профессиональный футболист, который на контракте в клубе, не выйти на поле, потому что у него скверное настроение? Вот и журналиста это касается тоже.

Признаюсь честно, да и из моих предыдущих материалов вы наверняка могли это понять: меньше всего я хотел, чтобы этот чемпионат выиграл «Зенит». Золото хоть «Динамо», хоть «Краснодара», появление нового чемпиона России спустя шесть лет придало бы РПЛ свежее дыхание, взметнуло бы к ней интерес не только узкоспециализированной и санкт-петербургской публики.

Футболисты «Зенита» празднуют победу в чемпионате России
Футболисты «Зенита» празднуют победу в чемпионате России.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Получилось же все сообразно переделанной поговорке имени Гари Линекера: «В российский футбол играют 22 человека, а выигрывает всегда «Зенит». Ну, хотя бы на этот раз выигрывает так, что в момент финального свистка внешне неэмоциональный Сергей Семак падает на колени и закрывает руками лицо. Такого Семака в тренерском обличье мы еще не видели.

Но — прошу прощения у Сергея Богдановича — я предпочел бы увидеть победные эмоции Марцела Лички или Сергея Галицкого. И пусть другие говорят за себя, а лично я (ненавижу слово «мы») без всяких экивоков и дипломатических околичностей скажу: мне жаль, что «Зенит» в этот раз стал чемпионом.

Ровно так же драматично в прошлом сезоне чемпионство в Германии из рук дортмундской «Боруссии» выхватила «Бавария». Но тут вколю порцию оптимизма в «Краснодар» и «Динамо» — не забывайте, что было дальше. Мюнхенцы в этом году заняли только третье место, уступив и «Байеру», и «Штутгарту», а Дортмунд вышел в финал Лиги чемпионов. Последнего российским клубам не светит, но, может, это тоже знак? Хотя в следующем сезоне столетие «Зенита», и это вам не Германия...

При этом надо сказать, что это чемпионство «Зенита» к судейству вообще никакого отношения не имеет. Оно в нынешнем сезоне, конечно, не было безошибочным, но было, по мне, беспристрастным. Спасибо Милораду Мажичу, возглавившему российский судейский корпус прошлым летом. Такие вещи люди обычно не замечают. А надо.

Артур вместе с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде празднует второй гол &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. Непотопляемые! «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат

Разговоры о том, кто больше заслуживал золота, вести бессмысленно. Это был клуб джентльменов, где все с изысканной вежливостью пропускали друг друга к титулу: «Только после вас!» Личка, однако, верно сказал после проигрыша в Краснодаре: мол, после 25-го тура мы уступали «Зениту» девять очков. Как же мы можем не быть счастливы, что футбольный Бог подарил нам такой матч?

Вот только этот матч жизни, на который в многочасовое путешествие на автобусах и поездах отправились 5 тысяч болельщиков бело-голубых (мое огромное сочувствие каждому из них), «Динамо» провело плохо. Не провально, но плохо. Со сжатыми плечами и насупленными лицами, так непохожими на то, что происходило по ходу сезона.

Похоже, «Динамо» перегорело. Не смогло заставить себя не думать о ничьей. А мысль о том, что есть запасной оборонительный выход, для такой атакующей команды, каковой является по своей природе это «Динамо», неизбежно приводит к поражению. Даже если бело-голубые долго и терпеливо играли в обороне, это еще ничего не значит. В голевой атаке «Краснодара» игроков «Динамо» дважды, как говорят в футболе, «проверили между ног». Можно было расценить это как красоту в исполнении «быков», а можно задаться вопросом — как команда в золотом матче может такое допустить?

А ведь допустила. И игру от обороны без регулярного и качественного выхода в атаку тоже. Хотя могут же!

Я слушал десятиминутную микст-зону Лички. Как всегда, искреннюю и душевную. Он сказал, что не хотел играть на ничью и понимал губительность такой игровой философии.

Но ведь большую часть матча играли же. И о чем это говорит? Я писал в анонсе тура об Энергии города. Краснодара. И она сказалась. Когда играют две в целом разные команды, эта поддержка, эта поэтическая ярость трибун может оказаться решающей. Так и вышло. Хозяйская команда и стадион срезонировали.

А у динамовцев при этом все-таки, похоже, не выходила из головы малодушная мыслишка, что есть запасной вариант. Дальше вы все знаете.

Но те две динамовские штанги Луиса Чавеса и Роберто Фернандеса ближе к концу, в которых вдова Севидова все-таки сказала свое веское слово... И удар Хорхе Карраскаля в первом тайме Матвей Сафонов отбил ногой, и Муми Нгамале во втором бил из хорошей позиции, да мяч на ногу не лег... Могли ведь бело-голубые даже при такой игре забить и взять золото.

Правда, в добавленное время, после удаления только что вышедшего Сергея Паршивлюка за две желтые карточки, у «Динамо» не было уже вообще ничего. Камерунскому королю 90+ Нгамале за шесть минут не дали даже намека на шанс.

И тем больший респект Личке за монолог на пресс-конференции, восславивший его тренерский штаб, — более того, он пригласил туда всех своих помощников! В такой момент это выглядело особенно достойно. Марцел — человек. В чем, собственно, у меня и не было сомнений.

Владелец &laquo;Краснодара&raquo; Сергей Галицкий.

51 минуту чемпионом было «Динамо», 33 — «Краснодар». «Зенит» — меньше всех, но ему и этого хватило

Но главным элементом всего сюжета этого тура стал второй гол в Санкт-Петербурге. Мяч, напомнивший мне голы-катастрофы, пропущенные голкипером сборной России Александром Филимоновым в 1999-м от сборной Украины, вратарем «Зенита» Романом Березовским в 1996-м от «Спартака». Когда исход такого чемпионата решает такой гол — даже не знаю, что об этом сказать. Наверное, сумасшедший турнир и завершиться должен был чем-то сумасшедшим.

Это был прощальный матч Песьякова за «Ростов» — после многих лет в клубе он уходит в «Крылья Советов». И при этом Валерий Карпин с Виталием Кафановым его поставили. Я навел справки — почему. Карпин всегда отдавал выбор голкипера в руки тренера вратарей, а тот не хотел, чтобы достойная в целом карьера Песьякова в «Ростове» закончилась 1:5 от «Спартака», после чего он сел на лавку и играл Никита Медведев. Карпин с Кафановым дали Песьякову шанс реабилитироваться, и он проводил в целом очень неплохой матч, выручал.

Тренеры как люди не могли поступить по-другому — тем более что и Медведев, судя по всему, тоже уходит. Сложилась уникальная ситуация, когда за несколько туров до конца штаб понимал, что оба голкипера уходят, и в их психологическом состоянии в связи с этим сложно было разобраться и отдать кому-то предпочтение. В итоге Песьяков заранее знал, что с «Зенитом» играть будет он.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0) и&nbsp;стал вторым в&nbsp;РПЛ. Золотой матч в Краснодаре стал серебряным. «Быки» обыграли «Динамо» и помогли «Зениту» стать чемпионом

Но в футболе часто все переворачивает один момент. И, когда бил Артур, мяч в последний момент начал менять траекторию, и уже среагировавший на первоначальную фазу его полета Песьяков не успел остановиться...

Очень, очень надеюсь, что все так и есть. Потому что верю в людей, хотя за прошедшие после матча часы разного уже наслушался. Но конспирологов у нас всегда хватало. А я абсолютно верю в то, что одна только благодарность Карпину, который верил в Песьякова как никто в течение последних десяти лет (помните, как он из раза в раз ставил его в основе в «Спартаке», утверждая, что никто в стране так не играет ногами?), исключает какую-либо вероятность предательства.

«Ростов» в начале второго тайма благодаря своему Роналдо даже вышел вперед — почти одновременно с голом «Краснодара». Спустя 11 минут «Зенит» сравнял с пенальти за игру рукой, который не вызывал сомнений. Тут интересна цитата Семака: «Клаудиньо собрался бить пенальти, но Кафанов оперативно выскочил на поле и стал подсказывать, куда он обычно бьет. После этого изменили решение».

Насколько знаю из моих источников, Кафанов вышел на поле и пошел к Песьякову не для конкретной подсказки по Клаудиньо (голкипер и так все знал), а потому что хотел вывести из равновесия и «Зенит» в целом, и бьющего в частности — чтобы они что-то поменяли. И это получилось, и петербуржцы занервничали, включая скамейку. В «Ростове» — и голкипер в частности — знали, куда бьет не только Клаудиньо, но и Мантуан. Песьяков угадал направление удара, но уж больно качественным он получился.

А на 85-й на «Газпром-Арене» случилась развязка...

51 минуту из этих 97, с учетом компенсированного времени, чемпионом было «Динамо». 33 — «Краснодар». Шесть плюс семь добавленных — «Зенит». На его стороне, как я уже писал накануне матча, был Опыт. И чемпионская привычка. Петербуржцы ее и активировали.

И это еще «Динамо» повезло, что не засчитали первый гол того же Кордобы, чье колено (!) угодило в офсайд. Прав, наверное, все-таки Арсен Венгер, настаивающий на коренном изменении правила офсайда — атакующий игрок, по его мнению, для фиксации положения «вне игры» должен быть ВЕСЬ ближе к воротам, чем обороняющийся. С другой стороны, тогда может возникнуть коллизия, обратная колену Кордобы, — условно, только кусочек пятки не в офсайде, и он не фиксируется. В любом случае недовольные будут.

Муми Нгамале после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых

У «Динамо» хватало драм, лишавших их чемпионства в последний момент. Журналист Юрий Шейн, давний болельщик бело-голубых, вспомнил даже 1948 год, когда за четыре минуты до конца решающей игры с ЦДКА армеец Всеволод Бобров сделал счет 2:3. Общеизвестна переигровка за золото с тем же ЦСКА в 1970-м в Ташкенте, когда 3:1 превратились в 3:4 из-за попадания мяча в кочку после удара Владимира Григорьевича Федотова. Хотя и обратное случалось — в 1959-м форвард «Динамо» Генрих Федосов за шесть минут до конца при 0:1 забил золотой гол в ворота голкипера «Локомотива» Владимира Маслаченко, иначе был бы золотой матч с тем же «Локо».

Тут ведь что важно понимать — если бы не Личка и не его футбол, «Динамо» (занявшее в прошлом сезоне со Славишей Йокановичем, смею напомнить, девятое место) просто ни при каких обстоятельствах не оказалось бы в последнем туре в матче, который решает исход борьбы за золото. Да, динамовцы ее проиграли. Но, как верно сказал мне Андрей Рублев о Данииле Медведеве, «я был бы счастлив так проигрывать финалы турниров Большого Шлема, как Даня». Потому что прежде до них нужно дойти...

Динамовские болельщики в большинстве своем, слава богу, это понимают. Потому и встретили команду у гостиницы бурной овацией и скандированиями поддержки. Несмотря на все, что случилось ранее.

Радость игроков «Зенита» после финального свистка в матче против «Ростова»
Радость игроков «Зенита» после финального свистка в матче против «Ростова».
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

Последним чемпионом до «Зенита» становился Семин. Надо вернуть Юрия Палыча!

По сумме чемпионских титулов в СССР и России «Зенит» догнал «Динамо» — 11-11. И это была еще одна интрига, о которой за завесой конкретной вчерашней борьбы за золото мало кто вспоминал. Как и о том, что «Краснодар» впервые в истории занял второе место, а «Динамо» так и не покорилась вторая строчка после 1994-го, когда это произошло при Константине Бескове. В позапрошлом сезоне бело-голубых устроила бы ничья для серебра при Сандро Шварце — но вместо этого случились 1:5 дома с «Сочи». Цена нынешней бронзы, которую одно лишнее очко превратило бы в золото, неизмеримо выше.

Когда кто-то бредит о том, зачем, мол, Сафонову ехать в «ПСЖ» и сидеть под Доннаруммой, давайте зададимся вопросом — а жалеет ли украинский голкипер Андрей Лунин, что в юном возрасте поехал в «Реал», посидел несколько лет под Тибо Куртуа и доказал Карло Анчелотти право выйти на месте травмированного бельгийца, а потом довел сливочных до финала Лиги чемпионов? Жалел ли Юрий Гагарин, что стал первым космонавтом, а Алексей Леонов — что первым вышел в открытый космос?

Вот так же и Сафонов жалеть не будет. И все правильно сказал об этом в микст-зоне в Краснодаре Федор Смолов, которого мне хотелось бы увидеть на поле при таких обстоятельствах раньше 90-й минуты. Но, видимо, какие-то внутренние истории заставили Личку с какого-то момента не рассматривать его как полноценную боевую единицу. В отличие от первой части чемпионата, когда он, напомню, играл на позиции «десятки» и как раз «Краснодару» единственный динамовский гол в первом туре при 0:3 и забил. Вот кто тогда поставил бы ломаный грош на золото «Динамо»? Оценивая работу Лички в этом первенстве, предлагаю исходить именно из этого.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; качают Сергея Семака после победы в&nbsp;чемпионате России 2023/24. «Зенит» повторил два отечественных рекорда, Семак превзошел Романцева по сумме чемпионств

А еще я не готов рассматривать невыигрыш футболистом (тем же Смоловым) чемпионата России как душераздирающую драму. Ну вот Александр Коваленко или Ильзат Ахметов — чемпионы России. И что?

Выходишь на пять минут в «Зените» — чемпион. Играешь по 90 минут в клубах-конкурентах «Зенита», не говоря о середняках, — не чемпион. Все как два пальца об асфальт. Не бином Ньютона. Это вам не Кубок Стэнли выиграть и быть самым счастливым человеком на свете, как легендарный защитник Рэй Бурк, сделавший это в 23-м, последнем сезоне в карьере. Или самым несчастным, как Джо Торнтон, сделавший больше тысячи голевых передач и занимающий 14-е место в лиге по очкам, но так и не взявший Кубок.

Вратарь Васютин — чемпион России. Вратарь Сафонов — не чемпион России. Полузащитник Коваленко — чемпион России. Полузащитник Сперцян — не чемпион России. Ну и? Что это меняет? Васютин сильнее Сафонова? Васютин, а не Сафонов поедет (дай Бог!) в «ПСЖ» — не на экскурсию в клубный музей, а играть?

...Последним, кто выигрывал чемпионат России до «Зенита», был Юрий Палыч в 2018-м. Недаром он мне где-то год назад примерно так сказал, усмехнувшись, по этому поводу (точную цитату надо найти, но за смысл я ручаюсь): Семина возвращайте — золотая серия «Зенита» закончится.

Может, правда?

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич.
Фото ФК «Балтика»

Жаль Игнашевича, но «Балтику» погубила одновременная гонка за двумя трофеями

И напоследок — про низ таблицы, где тоже было очень горячо.

«Балтика» упустила свой шанс на выживание в прошлом туре с «Ростовом». А может, как раз... победой над теми же ростовчанами в полуфинале Пути регионов Кубка России. Тогда обе команды вышли на игру полурезервными составами, и та победа балтийцев с точки зрения игры в чемпионате стала пирровой. Команде из анклава просто не хватило сил. Хватит ли их и эмоций после вылета на суперфинал Кубка с «Зенитом» в Лужниках — остается только догадываться.

Жаль Сергея Игнашевича, но его тренерский потенциал вызывает мало сомнений. Впрочем, восхвалять его после вылета тоже рановато (вспомним вылет и спуск обратно тульского «Арсенала» с Дмитрием Аленичевым, а также то, что потом получилось из его приглашения в «Спартак»), так что разговоры о необходимости смены Владимира Федотова на Игнашевича во главе ЦСКА кажутся мне абсолютно несвоевременными.

Футболисты &laquo;Балтики&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Акинфеев отправил Гончаренко в стыки, «Балтика» вылетела из РПЛ. Яркая развязка борьбы за выживание

Как я и предполагал, «Пари НН» не вылетел напрямую, а вместе с «Уралом» лишь отправился в стыки. На что еще могли рассчитывать нижегородцы, наняв в решающий момент сезона вместо специалиста по борьбе за выживание Сергея Юрана серба Сашу Илича, вообще не знающего российских реалий? Разве что на поддержку Александра Мостового, чье одобрение также и назначения Деяна Станковича в «Спартак» уже должно бы руководителей красно-белых немного поднапрячь.

«Нижний» сейчас — команда настолько слабая, что ее проигрыш в стыках «Арсеналу» не удивит, думаю, никого. А вот «Урал» в противостоянии с «Акроном», как многим кажется, явный фаворит. Но я бы с такими мыслями при выходе на поле сильно поостерегся.

Из зоны стыков в последний момент выскочили наверх «Оренбург» и «Факел». Первым, обычно играющим зрелищно, хватило 0:0 дома со «Спартаком», так и не позволившим кому-либо обыграть команду Владимира Слишковича. Вторым для четвертого места пришлось обыгрывать на выезде «Пари НН».

Константин Тюкавин, Матео Кассьерра, Эдуард Сперцян. «Зенит» — чемпион, «Краснодар» и «Динамо» — в голе от мечты, «Балтика» вылетела перед финалом Кубка

Обе с задачами справились, как и «Локомотив», обыгравший в гостях «Балтику». Два голевых паса пятками — Тимура Сулейманова Антону Миранчуку на первый мяч «Локо» и Максима Глушенкова Артему Карпукасу на второй — были сделаны не только для результата, но и для красоты. Глушенков при этом повторил лучшие результаты по голевым передачам в сезоне — Халка и Дмитрия Лоськова. А из сборной Глушенков снова отцеплен...

Чтобы у «Краснодара» появился реальный шанс завоевать трофей, «быкам» надо в суперфинале Кубка переживать за «Зенит». В случае его победы он в Суперкубке как обладатель золотого дубля встретится с серебряным призером первенства, «быками». Должны же они когда-то что-то выиграть! Чего им искренне желаю.

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ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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