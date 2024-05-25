«Золотой» матч в Краснодаре стал серебряным. «Быки» обыграли «Динамо» и помогли «Зениту» стать чемпионом

Команда Мусаева финишировала второй, бело-голубые — третьи.

Ажиотаж

Кто мог подумать при составлении календаря прошлым летом, что матч последнего тура «Краснодар» — «Динамо» окажется с такой чемпионской интригой? «Быки» никогда в своей истории не брали золото, бело-голубые — уже 48 лет, теперь же оба клуба сохраняли шансы на первую строчку до самого финиша.

Неудивительно, что билеты в Краснодаре разлетелись мгновенно, а динамовцы поставили рекорд по самому массовому выезду в истории — более трех тысяч. Это при том, что от Москвы 1200 километров, а аэропорт в южном городе закрыт уже два года.

Кто не смог поехать в Краснодар — смели за пару часов 5 тысяч билетов на хоккейную часть «ВТБ Арены», где «Динамо» организовало для болельщиков совместный просмотр матча.

Отрадно, что эксперимент по выявлению сильнейшего вышел чистым. Никто не мог сетовать на отсутствие лидеров, на травмы или дисквалификации — тренеры выставили сильнейшие составы. Наибольшее опасение было по поводу состояния Тюкавина, которому прочат звание лучшего футболиста сезона. Форварду свалился на ногу соперник в предыдущем туре, стадион Константин покидал в специальном медицинском сапоге. Однако недели хватило для восстановления — в субботу Тюкавин вышел на поле с первых минут.

У «Краснодара», конечно, в деле оказались тоже лучшие силы — с Сафоновым, которого на неделе сосватали в «ПСЖ», Сперцяном и Кордобой.

Китайские линии — за бело-голубых

Если кто-то думал, что комбинация романтического футбола «быков» и немного авантюрного Марцела Лички даст открытую игру, то он ошибался. Типичный матч за титул: с боязнью совершить ошибку, плотной обороной и минимумом возможностей для взятия ворот.

До перерыва запомнились всего два острых момента. В середине тайма Кордоба, как настоящий буйвол, протаранил оборону бело-голубых, и с помощью рикошета от ноги Фернандеса отправил мяч в сетку. Колумбиец выжал максимум из единственного своего эпизода, эмоционально отпраздновал вместе с заполненными трибунами, но вскоре орал уже от ярости — гол отменили. Кордоба залез в микроскопический офсайд. Фаворитом в борьбе за золото «Динамо» оставила система определения положения «вне игры» от китайской компании, внедренная уже по ходу чемпионата.

Москвичи сосредоточились на обороне. Ничейный счет их устраивал, так что психологически команду можно понять — рисковать если кто-то и должен был, то «Краснодар». А Личка заранее предупредил, что авантюры закончились — на финише важна не красота, а набранные очки.

И все же свой моментик «Динамо» в первом тайме нашло. Карраскаль воспользовался плохим приемом защитника, выскочил один на один, пусть и под небольшим углом — Сафонов передал привет Доннарумме, отразив удар ногой.

В пяти минутах от чуда

А в начале второго тайма все резко развернулось в пользу «Краснодара», причем в двух городах сразу. «Быки» были куда настойчивее, и их количество атак на 52-й минуте переросло в качество. Кордоба молчал в РПЛ четыре матча, растранжирив массу возможностей, но в 30-м туре включил инстинкт убийцы. Второй момент — снова в сетку. И на сей раз у арбитров не было никаких оснований отменять гол — 1:0 в Краснодаре.

И тут же сообщение из Питера — «Ростов» повел в матче с «Зенитом», так что в режиме реального времени «быки» вышли на первое место. Расклад, который казался самым фантастическим, — с чемпионством южан — резко превратился в самый реальный.

«Зениту» требовалось забить два, «Динамо» — один. У бело-голубых тут же вышел Бителло, а потом еще и Грулев с Паршивлюком. Москвичи пошли вперед, и вполне могли забить «золотой» гол. Тот самый, которого болельщики ждут 48 лет.

Шанс был у Бителло — в последний момент мяч вынес Оласа. Не попал с 10 метров в ворота Нгамале, исчерпавший лимит на волшебство в матча с «Сочи» и «Балтикой». Две штанги в течение трех минут — от Чавеса и Фернандеса. Но...

Бело-голубые включились слишком поздно, практически не предлагая контригры в первые 52 минуты встречи. За что и поплатились, снова оставшись без золота.

В концовке еще и Паршивлюк в течение пары минут схватил на ровном месте два предупреждения, оставив команду в меньшинстве.

Не случилось чемпионского чуда и для «Краснодара». В своем матче «быки» сделали все, что от них зависело, но в Питере «Зенит» добился ожидаемой победы, забив победный гол на 85-й минуте.

«Краснодар» — второй. «Динамо» — третье.