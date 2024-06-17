Песьяков — об общении с игроками «Крыльев»: «Только поздороваться успел»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал «СЭ» об общении с новыми одноклубниками.

«Только поздороваться успел, и все. Все ходят по кабинетам, пытаются как можно скорее закончить это и поехать на сборы», — сказал Песьяков «СЭ».

В летнее трансферное окно Песьяков перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента. Вратарь играл за «Ростов» с лета 2017 года.