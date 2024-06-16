Мбаппе и Месси снова поспорили из-за сборных: Килиан считает Евро сложнее, Лео не сдержался в ответ

Мбаппе и Месси поспорили об уровне борьбы на чемпионатах мира и Европы

Дискуссия набирает обороты.

17 июня сборная Франции сыграет в матче первого тура группы D Евро-2024 против Австрии. Игроки под руководством главного тренера Дидье Дешама проводят заключительную подготовку перед встречей в Дюссельдорфе. Большое внимание приковано к капитану команды Килиану Мбаппе, который несколько дней назад сравнил по сложности чемпионаты Европы и мира. Новичок «Реала» считает, что ЧМ выиграть проще.

«Евро сложнее ЧМ, мне кажется, — цитирует Мбаппе RMC Sport. — Очень, очень тяжело уже в групповом турнире. Франция не выигрывала его 24 года. Это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления. Продолжаем готовиться к групповому турниру, чтобы хорошо выступить».

В последний раз французская национальная команда побеждала на чемпионате Европы в 2000 году. В финале турнира синие обыграли Италию (2:1 д.в.) благодаря золотому голу форварда Давида Трезеге.

Аналогичный вопрос о сравнении ЧМ и Евро задали капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. Его команда выступит на Кубке Америки-2024, который начнется 20 июня. 36-летний Лео напомнил Мбаппе, что на мировом первенстве играют лучшие сборные.

Лионель Месси. Фото AFP

«Килиан также говорил, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев, — приводит слова Месси ESPN. — Каждый ценит тот турнир, где играет. Чемпионат Европы очень важен, но в нем не участвуют трехкратный чемпион мира Аргентина, 5-кратный чемпион мира — Бразилия и двукратный чемпион Уругвай. Слишком много чемпионов мира за бортом, чтобы сказать, что Евро — самый сложный турнир, верно? На ЧМ собраны лучшие команды, все чемпионы мира, как правило, там. Поэтому каждый хочет выиграть этот турнир».

Поддержал Месси и его партнер по сборной, полузащитник Леандро Паредес. Бывший хавбек «Зенита» полагает, что конкуренция на чемпионате мира выше.

«Я не знаю, чего стоит чемпионат Европы, но я знаю, чего стоят Кубок Америки и чемпионат мира, — сказал Паредес в интервью RMC Sport. — Это два очень сложных турнира. Нет ничего лучше чемпионата мира. Не думаю, что на чемпионате Европы более жесткая конкуренция».

Опытный хавбек сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич тоже не согласился с Мбаппе.

«Я не люблю сравнивать, — приводит Sportskeeda слова Модрича. — На Евро выступают лучшие команды, но на чемпионате мира тоже есть отличные сборные. Не знаю... Для меня, возможно, ЧМ сложнее, потому что в нем участвует больше команд со всего мира. Я понимаю, что имеет в виду Килиан, но это мое мнение».

Не упустил возможность уколоть Мбаппе и вингер «Барселоны» Рафинья. 27-летний бразилец напомнил о поражении французов от Аргентины (3:3, пенальти — 2:4) в финале ЧМ-2022.

«К несчастью для него и к счастью для нас, он проиграл чемпионат мира команде из Южной Америки, — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo. — Хотел бы я, чтобы европейские сборные сыграли в южноамериканской квалификации на тех полях, где играем мы. Тогда бы я взглянул, легко это или сложно».

Отношения Мбаппе с южноамериканскими сборными сложно назвать приятельскими. В мае 2022 года Килиан сказал, что уровень футбола в Южной Америке развит не так, как в Европе. До победы Аргентины на ЧМ-2022 золото мундиалей брали Италия, Испания, Германия и Франция.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

«Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные», — сказал Мбаппе.

После этих слов экс-футболист сборной Бразилии Фелипе Мело назвал Мбаппе придурком и посоветовал ему держать язык за зубами.

«Мбаппе — придурок, — цитирует Мело TNT Sports Brasil. — Для меня это глупо. Аргентина стала чемпионом мира, а Месси — лучшим игроком турнира. Есть чему поучиться. Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, в котором столько побед на чемпионатах мира. О чем может говорить Мбаппе? Для меня он великий игрок, который выиграет три-четыре «Золотых мяча», но ему нужно держать язык за зубами. Я считаю, что южноамериканский футбол — это эталон. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать».

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде. Возможно, там южноамериканские сборные смогут встретиться с Францией и припомнить сказанное Мбаппе.