ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча с «Уралом»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 30-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе-коммуникаций РФС.

ЦСКА попросили разобрать эпизод на 44-й минуте встречи, а именно неудаление защитника «Урала» Итало «за лишение явной возможности забить гол».

ЦСКА по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Урал» (30) занял четырнадцатую строчку и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в следующем сезоне РПЛ против «Акрона».