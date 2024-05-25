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Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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«Зенит» празднует чемпионский титул.
Фото ФК «Зенит»
Такие победы — чистая психология.
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов

Этот сезон складывался слишком непредсказуемо, чтобы лишить нас фееричной развязки!

В Краснодаре играли чемпионский матч, а титул выцарапал «Зенит».

Что это было? И как вообще стало возможным?

Артур вместе с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде празднует второй гол &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. Непотопляемые! «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат

Допускаю, что в такой сценарий изначально не верили даже в команде Семака: когда не все зависит от тебя и нужно постоянно оглядываться на результат «Динамо», это непросто. Когда пропускаешь от «Ростова» за 36 минут до финального свистка — тяжело вдвойне.

Но в такие моменты на первый план выходит не качество игры, а психология. «Зенит» оставался фаворитом чемпионской гонки в самые кризисные моменты — не потому что классно играл, а из-за опыта борьбы за трофеи. Которого нет ни у «Динамо», ни у «Краснодара».

На команду Семака ставили осенью, потому что «на дистанции она сожрет любого конкурента». Весной досрочно отдавали золото, так как «в нужный момент «Зенит» умеет включаться и забирать свое». Но даже когда математические шансы стали не в его пользу, мы все равно пришли к тому, с чего все начиналось: титул остался в Санкт-Петербурге.

Футболисты «Зенита» качают Сергея Семака после победы в чемпионате России 2023/24.
Фото ФК «Зенит»

Да, это самый уязвимый и сырой состав в эпоху Семака, который впервые набрал так мало очков, перезимовал на втором месте и перед финишем получил расклады, при которых чемпионский кубок повезли в Краснодар, а не на «Газпром Арену».

Но кто скажет, что победа незаслуженная?

За 36 минут «Зенит» перевыполнил задачу «Динамо», которому не хватило в три раза больше, чтобы как минимум не проиграть. Да, такая формулировка на решающий матч всегда самая напряженная: вроде бы глупо раскрываться и бежать вперед, когда устраивает ничья. С другой стороны, если сразу запрешься на своей половине и начнешь отбиваться — наверняка пропустишь.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак. «Зенитовским Сэром Алексом себя не чувствую». Семак — о шестом подряд титуле и новом контракте

Команда Марцела Лички здорово атаковала весь сезон: много забивала и вырывала победы в концовках, а когда нужно (например, с «Зенитом»), отдавала инициативу — и все равно брала три очка. Но с «Краснодаром» просто перегорела: наошибалась у своих ворот, слишком осторожно атаковала и не использовала отличные шансы. Они ведь были!

Обидно ли за «Динамо»? Еще как! 48 лет идти к этому и упустить все в решающий момент — это очень больно.

Но именно по такой игре обиднее даже за «Краснодар», который находился в более сложных условиях: его уничтожали всю весну, ничья в последнем туре не устраивала; плюс нужно было постоянно следить за «Зенитом», который во втором тайме, казалось, подарил такой роскошный шанс...

Джон Кордоба отправляет мяч в ворота «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И главное, все зависящее от себя команда Мусаева сделала: давила с первых минут, не психанула после отмененного гола, забила снова и победила. Но все равно не стала чемпионом.

Потому что «Зенит» оказался единственным, кто по-настоящему воспользовался ошибками конкурентов.

Минимум романтики, сантиментов и ностальгии по 1970-м — только железная ментальность, бесконечные попытки забить (сначала один, потом — второй) и концентрация на цели, которую нужно выполнить, даже если все пошло не по плану. А ровно так и произошло.

Константин Тюкавин, Матео Кассьерра, Эдуард Сперцян. «Зенит» — чемпион, «Краснодар» и «Динамо» — в голе от мечты, «Балтика» вылетела перед финалом Кубка

Если бы год назад мы узнали, что в 2024-м Семак оформит шестой титул подряд, подумали бы: как же скучно мы живем — все слишком предсказуемо.

А теперь, глядя на его слезы после финального свистка, важно признать: это было действительно тяжело, очень нервно и невероятно обидно — за мучительную серию «Динамо» и мечту Сергея Галицкого.

Но — абсолютно заслуженно.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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