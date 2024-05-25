Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?
Этот сезон складывался слишком непредсказуемо, чтобы лишить нас фееричной развязки!
В Краснодаре играли чемпионский матч, а титул выцарапал «Зенит».
Что это было? И как вообще стало возможным?
Допускаю, что в такой сценарий изначально не верили даже в команде Семака: когда не все зависит от тебя и нужно постоянно оглядываться на результат «Динамо», это непросто. Когда пропускаешь от «Ростова» за 36 минут до финального свистка — тяжело вдвойне.
Но в такие моменты на первый план выходит не качество игры, а психология. «Зенит» оставался фаворитом чемпионской гонки в самые кризисные моменты — не потому что классно играл, а из-за опыта борьбы за трофеи. Которого нет ни у «Динамо», ни у «Краснодара».
На команду Семака ставили осенью, потому что «на дистанции она сожрет любого конкурента». Весной досрочно отдавали золото, так как «в нужный момент «Зенит» умеет включаться и забирать свое». Но даже когда математические шансы стали не в его пользу, мы все равно пришли к тому, с чего все начиналось: титул остался в Санкт-Петербурге.
Да, это самый уязвимый и сырой состав в эпоху Семака, который впервые набрал так мало очков, перезимовал на втором месте и перед финишем получил расклады, при которых чемпионский кубок повезли в Краснодар, а не на «Газпром Арену».
Но кто скажет, что победа незаслуженная?
За 36 минут «Зенит» перевыполнил задачу «Динамо», которому не хватило в три раза больше, чтобы как минимум не проиграть. Да, такая формулировка на решающий матч всегда самая напряженная: вроде бы глупо раскрываться и бежать вперед, когда устраивает ничья. С другой стороны, если сразу запрешься на своей половине и начнешь отбиваться — наверняка пропустишь.
Команда Марцела Лички здорово атаковала весь сезон: много забивала и вырывала победы в концовках, а когда нужно (например, с «Зенитом»), отдавала инициативу — и все равно брала три очка. Но с «Краснодаром» просто перегорела: наошибалась у своих ворот, слишком осторожно атаковала и не использовала отличные шансы. Они ведь были!
Обидно ли за «Динамо»? Еще как! 48 лет идти к этому и упустить все в решающий момент — это очень больно.
Но именно по такой игре обиднее даже за «Краснодар», который находился в более сложных условиях: его уничтожали всю весну, ничья в последнем туре не устраивала; плюс нужно было постоянно следить за «Зенитом», который во втором тайме, казалось, подарил такой роскошный шанс...
И главное, все зависящее от себя команда Мусаева сделала: давила с первых минут, не психанула после отмененного гола, забила снова и победила. Но все равно не стала чемпионом.
Потому что «Зенит» оказался единственным, кто по-настоящему воспользовался ошибками конкурентов.
Минимум романтики, сантиментов и ностальгии по 1970-м — только железная ментальность, бесконечные попытки забить (сначала один, потом — второй) и концентрация на цели, которую нужно выполнить, даже если все пошло не по плану. А ровно так и произошло.
Если бы год назад мы узнали, что в 2024-м Семак оформит шестой титул подряд, подумали бы: как же скучно мы живем — все слишком предсказуемо.
А теперь, глядя на его слезы после финального свистка, важно признать: это было действительно тяжело, очень нервно и невероятно обидно — за мучительную серию «Динамо» и мечту Сергея Галицкого.
Но — абсолютно заслуженно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4