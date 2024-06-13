Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Локомотива»: только Баринов и Миранчук проголосовали не за Глушенкова

Футболисты «Локомотива» Дмитрий Баринов и Антон Миранчук назвали форварда «Динамо» Константина Тюкавина лучшим игроком РПЛ прошедшего сезона, в то время как все остальные игроки красно-зеленых проголосовали за своего одноклубника Максима Глушенкова. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего игрока чемпионата России.

По итогам голосования Тюкавин занял первое место, Глушенков — второе, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — третье.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.