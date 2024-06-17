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Сегодня, 10:56

Песьяков рассказал о реакции РФС на шутку про миллиарды от «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о реакции РФС на его шутку про «Зенит» и деньги.

— После этого была реакция от клуба, РФС?

— На самом деле это происходило в тот момент, когда я был безработным. У меня закончился контракт с «Ростовом» и не начался с «Крыльями».

— Из РФС будет дальнейшее расследование?

— Ничего не знаю, до меня ничего не дошло. То что вы в новостях пишете, только это. Я особо не читаю, друзья скидывают.

— У Безрукова был комитет по этике и штраф 100 тысяч.

— Да, слышал. В Ростове шел, встретил его: «Безрук, че» Ну и сказал то, что планировал.

— Он хорошо юморил. Планируете дальше развивать эту историю?

— Да на самом деле нет, не хайпую на этом. Я так. Я же без задней мысли на самом деле.

В последнем туре РПЛ вратарь пропустил гол от «Зенита», что позволило питерцам чемпионами. В ответ на хейт Песьяков пошутил: «На самом деле все комментарии — однотипные. Самый распространенный — «За сколько?». С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел».

Сергей Песьяков
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Песьяков признался, что жалеет о шутке про миллиарды от «Зенита» после матча с «Ростовом»

Песьяков рассказал, что оставил машину в Волгограде при переезде из Ростова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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